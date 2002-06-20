كوفيد-19/الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاصمة: عملية سبر آراء لوضع جدول مناسب لدفع اشتراكات المؤسسات المتأثرة

الجزائر- أطلقت وكالة الجزائر العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (كناس) عملية سبر آراء موجهة إلى أرباب العمل الناشطين بالقطاع الاقتصادي بهدف تقييم قدراتهم على دفع اشتراكاتهم المتعلقة بالتصريح بالأجراء و وضع جدول مناسب لدفعها مما يسمح للمستخدم بأن يكون محينا و للعامل بالحفاظ على حقوقه في مجال التأمين الاجتماعي, حسبما أشار اليه بيان لنفس الوكالة يوم الاثنين.

و أوضح ذات البيان الذي تلقت وأج نسخة منه أنه في اطار الاجراءات التسهيلية و الاحترازية من أخطار انتشار وباء كوفيد-19 يعلم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية +وكالة العاصمة+ أرباب العمل الناشطين بالقطاع الاقتصادي عن اطلاق عملية سبر آراء من خلال الموقع www.cnas.dz حيث وضع تحت تصرفهم استبيان بتضمن أسئلة موضوعية موزعة على أربعة مراحل تتعلق لا سيما بالفترات غير المسواة في مجال الاشتراكات و عدد الموظفين المعنيين بالمرسوم 69 و 70_20 الخاص بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار كوفيد-19 سيما العطلة الاستثنائية اضافة الى الاطلاع على نسبة تداعيات كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي للمؤسسة و قدرتها على دفع اشتراكاتها المتعلقة بالتصريح بالأجراء قصد وضع جدول مناسب لدفعها .

من جهة أخرى, اشارت وكالة الجزائر العاصمة أن الاستبيانات المملوءة من طرف أكثر من 4000 مستخدم أظهرت أن العديد من المؤسسات قد علقت نشاطاتها كليا خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير الى مايو.

كما أظهر هذا الاستبيان أن بعض المؤسسات تاثرت نسبيا اذ تمكنت من اكمال نشاطاتها ب 50 % من عمالها.

و عليه, سيقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوضع جدول مناسب للدفع لجميع المؤسسات المتأثرة بالوضع قصد السماح لها بالحفاظ على حقوق العمال في مجال التأمين الاجتماعي.