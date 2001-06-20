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فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرات
فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

الجزائر - تم تحديد 30 فرعا فلاحيا من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 31 وقعه وزير الفلاحة، السيد شريف عماري.

و يهدف هذا القرار الى تحديد قائمة القطاعات الفلاحية تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 1996 المتعلق بالإطار التنظيمي لمهنيي القطاع الفلاحي.

و تتضمن هذه القائمة الحبوب والبقول الجافة والحليب و البطاطا و الخضروات والطماطم الصناعية والبصل والثوم.

كما تتضمن فرع اشجار الفواكه ذات النوى و ذات البذور، فرع الاشجار المثمرة المقاومة للجفاف و فرع التفاح، الزيتون، الحمضيات، النخيل، الكروم، الصبارة، الزعفران، النحل و كذا فرع الدواجن و فرع الأرانب.

كما تشمل هذه القائمة فرع الابقار و الأغنام و الماعز و الابل و الخيول و الخشب و الفلين و النباتات ذات الرائحة العطرية و الطبية و الأرقان و الخروب.

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فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرة   شارك

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