الجزائر: المعدل السنوي لنسبة التضخم استقرفي 8ر1 بالمائة في ابريل 2020

الجزائر- بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 8ر1 بالمائة خلال شهر ابريل الماضي، أي نفس النسبة التي سُجلت خلال الشهرين الفارطين (فبراير ومارس 2020)، حسبما علم اليوم الاحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتطور الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية الى غاية ابريل 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر ابريل 2019 الى ابريل 2020 مقارنة بنفس الفترة ابتداء من شهر مايو 2018 الى ابريل 2019.

وعرف التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر ابريل 2020 مقارنة بسعر شهر مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة، حسبما أكد الديوان. وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة.

وعرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة. وقد سُجل هذا التغير نحو الارتفاع بسبب ارتفاع بعض المواد لاسيما الفواكه (+0ر9 بالمائة) والخضر (+1ر4 بالمائة) وبدرجة اقل لحم الدجاج (+7ر0 بالمائة).

وأشار الديوان من جهة أخرى الى ان مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا لا سيما البطاطا (-5ر14 بالمائة) والبيض (-96ر4 بالمائة) والأسماك الطازجة (-05ر3 بالمائة). وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة +5ر0 بالمائة خلال شهر ابريل الماضي ومقارنة بشهر مارس 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ويرجع هذا التغيُر أساسا لارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالخبز والحبوب ب+0ر1 بالمائة. وعرفت أسعار المواد المصنعة نموا معتدلا ب+1ر0 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعات المواد والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الأثاث وتجهيزات التأثيث "ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة وأسعار مجموعات "التربية والثقافة والترفيه" والمجموعات المتنوعة ارتفاعا بنسبة (+2ر0 بالمائة) بالنسبة لكل مجموعة. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، الى ان باقي السلع والخدمات تميز بركود.

وخلال الأربعة (4) أشهر الأولى من سنة 2020 عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 07ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019, على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية. وبالفعل تراجعت أسعار المواد الغذائية ب-87ر0 بالمائة. ويُفسر هذا التراجع عموما بانخفاض بنسبة -99ر1 في المواد الفلاحية الطازجة.

وخلال الأربعة (4) أشهر الاولى من السنة الجارية، عرفت العديد من المواد الغذائية انخفاضا. ويتعلق الامر خاصة بلحم الدجاج (-54ر21 بالمائة) والبطاطا (-53ر4 بالمائة) والخضر الطازجة (-71ر3 بالمائة).

ومن جهة أخرى سجلت مواد غذائية أخرى ارتفاعا لا سيما البيض (+51ر14 بالمائة) والأسماك الطازجة (+86ر7 بالمائة) ولحم الابقار (+50ر1 بالمائة).

وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد ارتفعت بنسبة 21ر0 بالمائة والمواد المصنعة (+94ر4 بالمائة) وأخيرا الخدمات ب (+40ر3 بالمائة).

في سنة 2019 بلغت نسبة التضخم في الجزائر 2 بالمائة.