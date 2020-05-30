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الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: الشروع في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية بداية من يونيو

  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: الشروع في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية بداية من يونيو

الجزائر - أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها السبت انه سيتم الانطلاق اعتبار من شهر يونيو الداخل في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية من وباء كوفيد-19 وذلك عبر لجنة ورشات الخياطة.

وحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اوضحت الجمعية ان هناك "إمكانية البيع المباشر للكمامات التي ستقوم بصناعتها ورشات الخياطة عبر مختلف ولايات الوطن".

وشددت الجمعية على "ان تكون الأقنعة الواقية تستجيب للمقاييس المطلوبة و ان تباع بسعر مناسب (متوسط 30 دج) للوحدة".

وتندرج مبادرة الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين في اطار الاجراءات الخاصة بالحجر و الوقاية من كوفيد-19 للمحافظة على الصحة العمومية و المساهمة في المجهود الوطني لاحتواء الوباء. في هذا الصدد, اكدت الجمعية على مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروعها في جميع الولايات ضدّ انتشار الفيروس (كوفيد-19) والتقيّد بشروط الوقاية خاصة ارتداء الأقنعة الواقية (الكمّامات) و التباعد الاجتماعي، و الاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسمية و جمعيات المجتمع المدني.

وكانت الجمعية قد اكدت الاسبوع الفارط انها ستقوم بمنح تسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة من اجل تسويق منتوجهم من الأقنعة الواقية في مسعى يهدف للمساهمة في تعزيز الجهد الوطني ضد انتشار وباء كورونا.

و يبقى التحسيس بأهمية ارتداء الكمامة الواقية و الحد من انتشار وباء كورونا متواصلا, حيث حثت الوزارة الأولى عبر رسائل نصية قصيرة عبر متعاملي الهاتف النقال المواطنين على ضرورة ارتداء الكمامة.

يذكر ان وضع القناع الواقي اصبح اجباري منذ أول ايام عيد الفطر المبارك و ذلك في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: الشروع في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية بداية من يونيو
  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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