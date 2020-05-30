محروقات : سوناطراك تصبح مساهما رئيسيا في شركة "ميدغاز"

الجزائر - أعلنت السبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عن إتمام صفقة الاستحواذ على 10ر19 بالمائة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية "سيبسا" في شركة المساهمة "ميدغاز" لترتفع حصتها الى 51 بالمائة ما يجعلها مساهما رئيسيا, حسبما أفاد به بيان للشركة.

ومع هذه العملية الدولية المهمة، "رفعت شركة سوناطراك حصتها في شركة المساهمة ميدغاز بنسبة 04ر8 بالمائة , لترتفع من 96ر42 بالمائة إلى 51 بالمائة في شركة المساهمة "ميدغاز" التي تدير وتستغل خط أنبوب الغاز البحري الذي يربط الجزائر مباشرة، من محطة الضغط الواقعة في بني صاف، إلى إسبانيا في محطة الوصول الواقعة في الميريا" حسب ذات المصدر.

و مع هذا الاستحواذ, يضيف البيان, "تصبح سوناطراك مساهما بنسبة 51 بالمائة في راس المال الجديد لشركة المساهمة "ميدغاز" مع شريكها التاريخي ناتورجي بنسبة 49 ?وبالتالي تعزز مكانتها كمورد رئيسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا، ولا سيما الى شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال الأنبوب الغازي ميدغاز".

و يبلغ قطر الأنبوب البحري 24 بوصة وطوله 210 كم مع قدرة نقل سنوية تبلغ 8ر2 مليار متر مكعب، والتي ستتم زيادتها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 10ر2 مليار متر مكعب بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط بني صاف بالجزائر, يضيف ذات المصدر.