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سكنات عدل: تعليمات للتسريع في وتيرة الانجاز لتدارك التأخر الناجم عن الوباء

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل", طارق بلعريبي, يوم الخميس, تعليمات لمدراء المشاريع السكنية للتسريع في وتيرة الانجاز من اجل استدراك التأخر الناجم عن فيروس كوفيد 19, حسبما أفاد به بيان للوكالة.

و أوضحت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ان هذه التعليمات اسديت خلال اجتماع تقييمي ترأسه السيد بلعريبي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, بعد استماعه لعرض قدمه المدراء العامين المساعدين للوكالة  وكذا مدراء المشاريع التابعين لها عبر التراب الوطني.

و تم خلال عروض المسؤولين اعطاء حصيلة بالأرقام توضح نسبة تقدم الاشغال في المشاريع التي انطلقت مؤخرا, حسب نفس المصدر.

و اشارت وكالة "عدل" أن هذا الاجتماع الذي خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع السكنية هو تكملة للاجتماع الأخير الذي جمع المدير العام للوكالة مع وزير السكن و العمران و المدينة, كامل ناصري, اين قدم السيد بلعريبي حصيلة عن المشاريع التي ستباشر فيها الأشغال.

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سكنات عدل: تعليمات للتسريع في وتيرة الانجاز لتدارك التأخر الناجم عن الوباء
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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