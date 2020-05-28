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التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي منظم لمهن الفنانين والكوميديين

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 11:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي منظم لمهن الفنانين والكوميديين

الجزائر- تعكف وزارتا العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي و الثقافة على التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي ينظم مهن الفنانين والكوميديين وحمايتهم من كافة أشكال التعسف في إطار تفعيل عقود عملهم، مثلما أفاد به، اليوم الخميس بيان لوزارة العمل.

فخلال مشاركته رفقة وزيرة الثقافة في مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الإفريقي عبر تقنية التحاضر عن بعد ، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف عن أن الوزارتين بصدد التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي منظم لمهن الفنانين والكوميديين "سيسمح للمعنيين بالاستفادة من نظام معين خاص بكيفية إبرام عقود العمل و الأجور".

و خلال تدخله في هذا المؤتمر الذي خصص لبحث الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، أكد الوزير أن تشريع العمل في الجزائر يغطي العمال الأجراء وغير الأجراء، بالإضافة إلى فئات خاصة أخرى من العمال من بينهم الفنانين والممثلين في اطار مهيكل تنظيمي خاص.

و أضاف في ذات السياق بأن الدستور والتشريع الجزائريين "يكرسان الحق في العمل، الحماية الاجتماعية، الحماية والسلامة المهنية في أماكن العمل، فضلا عن الأدوات القانونية التي تسمح بممارسة الحق النقابي في كنف الحوار والتشاور".

كما لفت أيضا إلى أن تشريع الضمان الاجتماعي ينص على ضمانات ذات صلة بالعدالة الاجتماعية حتى في الحالات الاستثنائية كالأزمة الصحية، متوقفا في هذا الصدد عند 'االاهتمام الخاص" الذي يوليه هذا التشريع للأشخاص العاملين في القطاع الثقافي، انطلاقا من كون الحماية الاجتماعية من بين وسائل التضامن مع هذه الفئة".

واستعرض الوزير، بهذا الخصوص، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-69 المـؤرخ في 9 فبراير 2014 والمحدد لأساس ونسبة اشتراك وآداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف.

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التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي منظم لمهن الفنانين والكوميديين
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 11:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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