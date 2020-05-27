فلاحة: بحث سبل ربط المحيطات الزراعية بشبكة الطاقة و فرص الاستثمار في الجنوب

و شدد السيد عماري خلال هذا اللقاء الذي حضرته ايضا اطارات من الوزارة على ضرورة الاسراع في تحديد رؤية واضحة ومضبوطة تخص استخدام الطاقة في تطوير القطاع الفلاحي سيما ربط المحيطات الزراعية بشبكة الكهرباء وتحديد المحيطات التي ستمون بالطاقة المتجددة, يضيف ذات المصدر.
وتم التطرق ايضا الى مسائل اخرى تخص الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا مع التركيز على مسألة تحديد العقار الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة بالزراعات الصناعية.
واوضح ذات المصدر ان هذا اللقاء يندرج في اطار تكملة وتنفيذ قرارات اللقاء الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة و كذا التدابير العملياتية والأطر التنظيمية التي سترافق استراتيجية القطاع فيما يخص الاستثمار في الجنوب والهضاب العليا.
و بهذه المناسبة, طلب وزير الفلاحة من المدراء المعنيين "بضرورة الاسراع في تحديد الرؤية فيما يخص استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وكذا العقار المتوفر حاليا لمباشرة انجاز المشاريع الاستثمارية".