Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

 

الجزائر - أكدت المديرية العامة للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) الاثنين أن الاستئناف الكامل للعمل لموظفيها سيتم بشكل تدريجي وفقًا لتوجيهات السلطات العمومية و التدابير المتخذة داخليا في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في مذكرة إعلامية نشرت على صفحتها فايسبوك انه "ردا على المعلومات التي تم نشرها مؤخرًا على الشبكات الاجتماعية بشأن احتمال العودة الكلية لموظفي الشركة في 31 مايو 2020، فان المديرية العامة لشركة سوناطراك تذكر بأن استئناف المستخدمين سيتم بشكل تدريجي، مع الامتثال للتوجيهات التي اتخذتها السلطات العمومية وأحكام المذكرة الداخلية المتعلقة بالاستئناف التدريجي للنشاط ".

وأضاف المصدر ذاته أن "المسؤولين عن الأنشطة والهياكل قد كلفوا بإعلام موظفيهم بهذا الاستئناف التدريجي وفقًا لمخطط تعده هياكلهم الإدارية".

وتشير ذات المذكرة إلى انه سيتم كذلك إعلام المستخدمين بشكل فردي طبقا لمخطط كل هيكل حول استئناف النشاط.في هذا السياق، دعت المديرية العامة لشركة سوناطراك مستخدميها إلى "تجاهل المعلومات المنشورة على الشبكات الاجتماعية والمواقع غير المعروفة وغير الموثوق بها"، و"الرجوع إلى الصفحة الرسمية للشركة على الفايسبوك والمذكرات المنشورة على البريد الالكتروني الداخلي للمؤسسة".

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.25

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

20.05.25

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالجزائر العاصمة في أول…

20.05.25

كوفيد-19 : 197 إصابة جديدة, 169 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية

20.05.25

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله

20.05.25

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية في الضفة الغربية

20.05.25

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف

الأكثــر قـراءة

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.23

كوفيد-19: 195 إصابة جديدة و 170حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.22

الحجر الصحي: "عقوبات صارمة" ضد التجار المخالفين

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد