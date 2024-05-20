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تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 17:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك

الجزائر- بلغت نسبة التغطية خلال مداومة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 44ر99 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة, حسبما علمت وأج يوم الأحد لدى وزارة التجارة.

وحسب نفس المصدر فقد كانت نسبة المداومة مرتفعة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم, إضافة للحجر المنزلي  وإجراءات منع تنقل المركبات.

وقدرت نسبة المداومة على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة بنسبة 100 بالمائة والمديرية الجهوية لعنابة 96ر99 بالمائة والمديرية الجهوية لورقلة ب 100 بالمائة , والمديرية الجهوية لبشار بنسبة 25ر95 بالمائة والمديرية الجهوية بالبليدة 81ر99 بالمائة.

كما  بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية في باتنة 100 بالمائة والمديرية الجهوية في سعيدة بنسبة 100 بالمئة, يضيف ذات المصدر.

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وتقدمت الوزارة بالشكر لكل التجار المسخرين وبعض التجار غير المسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد.

يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أعلن الخميس الماضي عن تسخير أكثر من 43 ألف تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك مع إلزامية التقيد بإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة مؤخرا.

وصرح الوزير في ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة إن "مداومة التجار ستكون من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا نظرا للحجر الصحي المفروض عبر كل ولايات الوطن ".

آخر تعديل على الأحد, 24 أيار 2020 18:48
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تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 17:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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