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الجزائر-الولايات المتحدة: بحث التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
الجزائر-الولايات المتحدة: بحث التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

الجزائر أجرى وزير المالية، عبد الرحمان راوية أمس الخميس مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، جون ديسروشر الذي تطرق معه إلى التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن المحادثات شكلت مناسبة لاستعراض واقع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين.

و ذكر السيد راوية الدبلوماسي الأمريكي "بأهم مقومات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية" من أجل تحقيق توازن و ديمومة الاطار الاقتصادي الكلي الشامل سيما بالنظر لانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، قدم وزير المالية لمحة عن أهم الإجراءات المُتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

و تبادل الطرفان بهذه المناسبة "وجهات النظر حول أهم ورشات الإصلاح المرتقبة" سيما فيما يتعلق بالميزانية و التنويع الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار و النمو.

وتطرق المسؤولان من جهة أخرى إلى "التعاون بين وزارتي مالية البلدين" سيما فيما يخص اطلاق نشاطات جديدة للدعم التقني.

بدوره عبر السفير الأمريكي عن استعداد سلطات بلده مواصلة بل و توسيع نشاطات التعاون مع وزارة المالية.

وبخصوص الهبة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و الموجهة لمكافحة وباء كورونا أوضح البيان أن هذه المساعدة موجهة للدول التي تملك مخطط عمل لمواجهة الوباء.

وحسب البيان من المقرر أن تتولى منظمات على غرار الهلال الأحمر الجزائري ومؤسسات و هيئات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة مهمة تسيير هذا النشاط.

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الجزائر-الولايات المتحدة: بحث التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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