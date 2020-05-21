وزارة الفلاحة تحدد النظام التقني المتعلق بإنتاج بذور البقوليات الغذائية

الجزائر - حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر قرار وزاري النظام التقني المتعلق بإنتاج بذور انواع البقوليات الغذائية. وجاء في القرار الوزاري الذي نشر في العدد 28 للجريدة الرسمية فان "تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 يونيو 2016 الذي يحدد شروط و كيفيات تصديقها, يهدف هذا القرار الى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام انتاج بذور انواع البقوليات الغذائية و تصنيفها".

وحسب ذات النص فان النظام التقني يشمل الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وانتاج و توضيب بذور أنواع البقوليات الغذائية والمتمثلة في الفول والفصولياء والعدس و البازلاء و الحمص. وبخصوص تنظيم الانتاج, اوضح القرار الوزاري ان نظام انتاج البقوليات الغذائية يعتمد على مبدأ الانتقاء النسبي المحافظ وكذا علي الحفاظ على الحالة الفيزيولوجية والصحية النباتية الجيدة للبذور. من جهة اخرى, تضمنت الجريدة الرسمية قرار اخر لوزارة الفلاحة يحدد مميزات الوسمات الرسمية للبذور و الشتائل و كذا الوانها.

ويندرج هذا القرار في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط تخزين البذور و الشتائل و تغليفها ووسمها.

ومن بين مميزات الوسمات الرسمية للبذور, اشار ملحق بالقرار انه يجب وضع الوسمات الرسمية على غلاف البذور او تثبيتها علي الربطات او الحاويات. كما يجب ان يدرج في الوسم شعار المركز الوطني لمراقبة البذور و الشتائل و تصديقها و يضاف التوقيع بالأحرف الأولى للمديرية العامة للمركز لتجنب استنساخها . كما يجب ان تحمل الوسمات الرسمية البيانات المتعلقة بالاسم المتداول لنوع البذور و الاسم العلمي و الصنف و رقم حصة الانتاج و سنة الانتاج اضافة الى مميزات أخرى حسب القرار الوزاري .