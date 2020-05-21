Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 14:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية

الجزائر - أعلنت الخميس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية والذي سيرفع إلى الامانة العامة للحكومة.

و أوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك, أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري ترأس أمس الاربعاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية, فؤاد شحات, اجتماعا خصص لمناقشة واثراء مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المؤسسة التي تقرر استحداثها مؤخرا.

و بعد مناقشة الاقتراحات والتعديلات حول النصوص والاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهام وصلاحيات وأهداف الديوان, تمت المصادقة على مشروع المرسوم الذي سيعرض على الحكومة. و خلال الاجتماع, أكد السيد عماري على أهمية "تعزيز هذا الديوان بالآليات الضرورية التي تمكنه من اداء المهام المنوطة به بكل اريحية", حسب بيان الوزارة.

يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 مايو الجاري قرر انشاء ديوان للفلاحة الصحراوية مهمته الاساسية تطوير الزراعات الصناعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 14:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.21

وهران: وزيرة العلاقات مع البرلمان توزع 10 ألاف كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان

20.05.21

عيد الفطر: الجزائرية للطرق السيارة تؤكد جاهزيتها للخدمة لفائدة الحاملين لرخص التنقل

20.05.21

الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء : فرق المداومة مجندة طيلة أيام عيد الفطر

20.05.21

وزارة الفلاحة تحدد النظام التقني المتعلق بإنتاج بذور البقوليات الغذائية

20.05.21

وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق…

20.05.21

فيلم وثائقي من انتاج سلوفيني يستعرض كفاح الشعب الصحراوي

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا