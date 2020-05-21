وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية

و أوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك, أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري ترأس أمس الاربعاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية, فؤاد شحات, اجتماعا خصص لمناقشة واثراء مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المؤسسة التي تقرر استحداثها مؤخرا.
و بعد مناقشة الاقتراحات والتعديلات حول النصوص والاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهام وصلاحيات وأهداف الديوان, تمت المصادقة على مشروع المرسوم الذي سيعرض على الحكومة. و خلال الاجتماع, أكد السيد عماري على أهمية "تعزيز هذا الديوان بالآليات الضرورية التي تمكنه من اداء المهام المنوطة به بكل اريحية", حسب بيان الوزارة.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 مايو الجاري قرر انشاء ديوان للفلاحة الصحراوية مهمته الاساسية تطوير الزراعات الصناعية.