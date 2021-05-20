جبهة البوليساريو لا يمكن أن تقبل بأي حل لا يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -

عيد الفطر : تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر -

فيروس كورونا: انخفاض معتبر للعائدات الضريبية -

مشروع قانون المالية التكميلي 2020 : تخفيض أول بقيمة 141 مليار دينار من ميزانية التسيير -

المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر -

كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات -

عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر -

طاقة شمسية: نحو إطلاق مشروع لإنتاج 4.000 ميغاوات باستثمار يزيد عن 3 مليار دولار -

ثمين تراث مليانة، شرط أساسي لتنميتها -

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك يعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة كوفيد -

اجتماع الحكومة: دراسة مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والرياضة -

كرة القدم: لا تغيير في موعد كان 2021 -

ذكرى أل 17 لزلزال بومرداس: وباء كورونا يحرم قاطني الشاليهات عن عمليات الترحيل -

عدة مبادرات للتخفيف من آثار أزمة جائحة كورونا على الرعايا الجزائريين المقيمين بموريتانيا -

كوفيد-19: نحن في حالة استقرار، وارتداء الاقنعة أمر أساسي -

فيروس كورونا : 165 إصابة جديدة ، 222 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الذكرى ال47 لاندلاع الكفاح الصحراوي المسلح: مواصلة النضال عن حق يعترف به العالم ولا يقهره اضطهاد -

خفض الحد الأدنى للعملة الأجنبية الخاضعة للتصريح فرضتها الظروف المالية الصعبة -

كرة السلة (فيروس كورونا): بنسبة 95 % ستلغى البطولة -