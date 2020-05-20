طاقة شمسية: نحو إطلاق مشروع لإنتاج 4.000 ميغاوات باستثمار يزيد عن 3 مليار دولار

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول "في إطار الانتقال الطاقوي الذي يوجد في صميم مخطط عمل الحكومة للسنوات الـمقبلة، يعتزم قطاع الطاقة إطلاق مشروع ضخم يحمل اسم تافوك 1 (TAFOUK1)، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4.000 ميجاوات خلال الفترة 2020 -2024".
ويتطلب الـمشروع، يضيف البيان، "استثمار مبلغ يتراوح ما بين 3،2 و 3،6 مليار دولار أمريكي، ومن الـمتوقع أن يستحدث 56.000 منصب شغل خلال مرحلة البناء و2.000 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال".
و اشار المصدر الى أن الـمحطات التي ستنجز والتي سيتم توزيعها على 10 ولايات، تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400 هكتار تقريبا.
وتابع البيان يقول "انجاز هذا المشروع و علاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير الـمهارات".