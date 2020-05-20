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وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية 

الجزائر - ذكرت وزارة الصناعة و المناجم المنتجين الراغبين في تصنيع الكمامات والاقنعة الواقية من جائحة كوفيد-19 بالخصائص التقنية والمعايير التي يجب اتباعها في عملية الانتاج.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية فيسبوك "قررت الحكومة، علاوة على حشد كل القدرات الوطنية لانتاج الـمنسوجات، الترخيص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة قصد تشجيع انتاج الاقنعة الواقية للجمهور العريض"

واوضح ذات المصدر انه في هذا الاطار "تذكر وزارة الصناعة والمناجم وضعها تحت تصرف الراغبين في تصنيع هذه المنتجات الواقية الخصائص التقنية الخاصة بها وفق المعايير المطلوبة التي انتج بها المجمع العمومي للنسيج والجلود جيتيكس".

و ذكرت الوزارة ان هذه الخطوة تندرج في اطار الهبة التضامنية التي تميزت بتطوع عدة جهات على غرار المؤسسات و الجمعيات و حتى الافراد لتصنيع هذه المنتجات و ذلك لتمكينهم من ضمان إنتاج وفق المعايير الدولية.

واشارت الوزارة في ملحق خاص بالخصائص التقنية للكمامات، ان الامر يتعلق بأقنعة تدخل ذات ترشيح عالي مع خيط مرن في الاذن و نظام حماية محيط العمل موجهة للجراحة و الاختبارات الطبية و الصناعة.

إقرأ أيضا: "كوفيد-19 " : التزام الحرفيين برفع انتاج الكمامات الواقية الى 10 ملايين وحدة شهريا

ومن بين الخصائص التقنية للكمامات فان هذه الأقنعة متكونة من ثلاثة طبقات ( خارجية ووسطى و داخلية) من "بولي بروبلين" غير المنسوج و كل جانب من الكمامة يحتوي على خيط مرن اذني يسمح بتثبيت القناع على الوجه و ان تكون مدة تخزينها 3 سنوات فيما تكون التعبئة داخل اكياس تحتوي على 10 قطع من الكمامات فضلا عن المطابقة للمعايير الضرورية المتفق عليها في هذا المجال.

وينتظر ان يساهم الحرفيون في رفع قدرات الانتاج الى 10ملايين كمامة شهريا على المستوى الوطني من أجل توفير هذا المنتوج الوقائي، حسب ما اكده مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية و العمل العائلي، رضوان بن عطاء الله لوأج في حوار سابق.

و كان ذات المسؤول قد اوضح أن أزيد من 75 الف حرفي مختصين في حرفة الخياطة من بينهم نساء ماكثات في البيت أكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة في انتاج كمامات متعددة الاستعمال والقابلة للغسل ذات الاستهلاك الواسع للوقاية من تفشي فيروس كورونا وتوفيرها بالعدد الكافي في الاسواق وبأسعار مقبولة بعد رفع الحجر الصحي.

و ساهم الحرفيون في انتاج لحد الان 3 ملايين كمامة وقائية مصنوعة من القماش وحوالي 50 الف البسة وقائية وما يقارب 5 الاف غطاء خاص بأسرة المستشفيات و 15 الف قفازة طبية وستائر عازلة و مأزر طبية باستعمال مقرات دور وغرف الصناعة التقليدية والحرف ومختلف المراكز التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

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وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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