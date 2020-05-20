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نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 14:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة

الجزائر  - أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا)،اليوم الأربعاء في بيان لها،أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية "يستمر" حسب المواقيت المحددة خلال يومي عيد الفطر المبارك .

وجاء في البيان أنه تبعا " للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لوقف الحركة المرورية والتي تهدف الى تعزيز اجراءات الحجر الجزئي خلال يومي عيد الفطر ، فان مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا) ، تعلن ان النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر حسب المواقيت المحددة ".

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نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 14:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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