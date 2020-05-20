كورونا: وضع الكمامة إلزامي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر -

وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال -

يوميات الموسيقيين في ظل الحجر -

تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا -

نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة -

كوفيد -19 : العائلات الجزائرية تكثف التسوق الالكتروني تحضيرا لعيد الفطر -

كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تطلق حملة فنية تشاركية تكريما لمهنيي الصحة -

كوفيد 19: الحماية المدنية تقوم ب307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة -

الرئيس الفلسطيني يعلن عن حل جميع الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة -

انطلاق الانتخابات الرئاسية في بوروندي -

غوتيريس يدعو إلى مساعدة افريقيا في مواجهتها لكوفيد-19 -

إحياء يوم إفريقيا العالمي على أنغام الموسيقى عبر الشبكة العنكبوتية -

تسجيل هزة أرضية شدتها 1 ,3 درجات بولاية المدية -

مهن حرة: النظام الجزافي المكيف من أجل تحصيل جبائي أفضل -

دراسة علمية حديثة تكشف أن المتعافين من كورونا ليسوا مصدرا للعدوى إذا أصيبوا مجددا -

أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 2500 مشتبه فيه خلال شهر أبريل المنصرم -

التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي -

البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين -