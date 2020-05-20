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السيد راوية يتطرق مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى التعاون الاقتصادي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 10:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات

الجزائر- عقد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء لقاء عمل مع نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمؤسسة التمويل الدولية, سيرجيو بيمينتا, اتفق الطرفان خلاله على تعزيز التعاون في إطار تنويع الاقتصاد الجزائري, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي عقد بتقنية التحاضر عن بعد شكل سانحة لمواصلة الحوار الرامي إلى تعزيز برنامج التعاون بين الطرفين, لاسيما في الظرف الحالي الذي تطبعه جائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة, تطرق وزير المالية إلى اجراءات الرد التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الأزمة الصحية, لا سيما تلك المتعلقة بالقطاعين الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا السيد راوية ممثل مؤسسة التمويل الدولية التي هي من بين الوكالات الخمس لمجموعة البنك الدولي إلى دراسة السبل والوسائل التي تتيح الاستفادة من خبرات مؤسسته في مجال تنمية القطاع الخاص والقطاع المصرفي من منظور تنويع الاقتصاد الجزائري.

وأضاف ذات المصدر أنه تم التطرق خلال اللقاء الى مسألة تطوير المؤسسات الناشئة وكذا الإجراءات المرافقة لهذا الميدان المبتكر للاقتصاد والتي ستضعها مؤسسة التمويل الدولية قريبا في الجزائر.

ومن جانبه جدد السيد سيرجيو بيمينتا التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الجزائر, لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا عبر عرض كل أمكانيات المرافقة التي تضعها وكالته بعد كوفيد-19 من أجل دعم القطاع الخاص الذي يشكل الاهتمام الرئيسي لهذه المؤسسة.

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السيد راوية يتطرق مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى التعاون الاقتصادي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 10:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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