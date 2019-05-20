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برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل

الجزائر - أعطى وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري الثلاثاء بالجزائر تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تقضي بفتح الموقع الالكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم.

وفي إطار ذات التعليمة منح الوزير للوكالة مهلة شهر واحد لفتح المواقع وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات. وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة عدل أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر.

كما كشف الوزير عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة, منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 بالمائة) , من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الاول من 2020. وحسب الوزير فقد تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر، في حين تبقى 3.500 وحدة سكنية (20 بالمائة) يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادمة.

وجاءت هذه النتائج بحسب الوزير نتيجة مجهودات مدراء "عدل" للولايات والولاة الذين قدموا عدة تسهيلات من حيث الإجراءات.

وبخصوص عمليات منح شهادات التخصيص , قال السيد ناصري أنها توقفت بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض المكتتبين الذين لم يحترموا شروط الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتوجهوا إلى مقرات وكالة عدل للولايات. وحسب الوزير سيتم إعادة إطلاق العملية لفائدة 100 ألف مكتتب متبقي إذا تم الالتزام من طرف المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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