"كوفيد-19 " : التزام الحرفيين برفع انتاج الكمامات الواقية الى 10 ملايين وحدة شهريا

الجزائر - سيساهم الحرفيون في رفع قدرات الانتاج الى 10 ملايين كمامة شهريا على المستوى الوطني من أجل توفير هذا المنتوج الوقائي بالعدد الكافي و الحد من تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19 " كما كشف عنه الثلاثاء مسؤول بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

و أكد مدير الصناعة التقليدية بالوزارة رضوان بن عطاء الله لوأج أن أزيد من 75 الف حرفي مختصين في حرفة الخياطة من بينهم نساء ماكثات في البيت أكدوا "استعدادهم الكامل للمساهمة في انتاج كمامات متعددة الاستعمال والقابلة للغسل ذات الاستهلاك الواسع للوقاية من تفشي فيروس كورونا وتوفيرها بالعدد الكافي في الاسواق وبأسعار مقبولة بعد رفع الحجر الصحي".

وسيتم لهذا الغرض -يضيف المسؤول ذاته- "فتح ورشات للخياطة التي ستقوم بانتاج حوالي 500 الف قناع واقي يوميا أي بمعدل 10 ملايين وحدة شهريا كمرحلة أولى عبر كل ولايات الوطن" معربا عن التزام هؤلاء الحرفيين برفع وتيرة صناعة الأقنعة ووسائل الوقاية تدريجيا لبلوغ 1 مليون وحدة يوميا في المرحلة الثانية من هذه العملية الانسانية والتضامنية.

وذكر السيد بن عطاء الله بكل الاعمال التضامنية لتي قام بها الحرفيون وذلك بتطوعهم خلال الشهرين الماضيين للحد من تفشي وباء كورونا حيث ساهموا في انتاج لحد الان 3 ملايين كمامة وقائية مصنوعة من القماش وحوالي 50 الف البسة وقائية وما يقارب 5 الاف غطاء خاص بأسرة المستشفيات و 15 الف قفازة طبية وستائر عازلة و مأزر طبية باستعمال مقرات دور وغرف الصناعة التقليدية والحرف ومختلف المراكز والورشات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأشاد بالمناسبة بمساهمة ذوي البر والاحسان ورجال الاعمال والسلطات المحلية لتوفير المادة الاولية لاسيما القماش للحرفيين, منوها أيضا بدور المرأة الحرفية الماكثة في البيت التي تجندت لهذا الغرض بخياطة الكمامات في بيتها وتقديمها للجهات المعنية بالمجان.

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من جهة أخرى تطرق السيد بن عاط الله الى الاجراءات المتخذة لفائدة الحرفيين من أجل تسهيل عملية تسويق منتوجاتهم خلال موسم الاصطياف المقبل مشيرا الى أنه تم لهذا الغرض تحديد نقاط بيع دائمة للمنتوجات التقليدية لاسيما في المناطق التي تعرف اقبالا واسعا من المصطافين وكذا بالوكالات السياحية والاسفار وبالمؤسسات الفندقية ب 14 ولاية ساحلية من الوطن.

كما أن الوزارة -يضيف ذات المتحدث- بصدد انجاز مشروع جديد يهدف الى تعزيز التسويق الالكتروني ,حيث ستقوم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية من جهتها بعملية تنفيذ المشروع ووضع هذا التطبيق الالكتروني في متناول مستعملي وسائل الاعلام الحديثة من أجل تعزيز البيع الالكتروني وتمكين الزبائن من اقتناء المنتوج بكل "سهولة واريحية", مشيرا الى أنه سيتم كذلك مرافقة الحرفيين من خلال دعم التكوين في مجال التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة لترقية التسويق المحلي والدولي أيضا.

وفيما يتعلق بالاوضاع الاجتماعية التي يعاني منها الحرفيون حاليا بعد توقف نشاطهم جراء تفشي جائحة كورونا أكد مدير الصناعة التقليدية بأن هذا القطاع الذي يضم حوالي 400 الف حرفي ويوفر حوالي مليون منصب شغل لحد الان عرف منذ شهرين ركودا اقتصاديا صعبا مما يستدعي التكفل بانشغالات الحرفيين للتحفيف من معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بعد توقف ورشاتهم عن العمل.

وذكر في هذا الاطار بأن وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري كان استقبل مؤخرا رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف واستمع الى انشغالاتهم وابدى "تفهما للوضع الذي يمر به الحرفيين" ,حيث أكد لهم استعداد الوزارة الوصية للعمل على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي يعانون منها من خلال دراستها بكل جدية في اطار مخطط عمل الحكومة لمساعدة كل المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة".

و كشف السيد بن عطاء الله أنه ستتم بعد رفع الحجر الصحي مرافقة الحرفيين في الاستفادة من القروض البنكية وكذا تكثيف وتنظيم المعارض والصالونات للترويج والتسويق للمنتوجات التقليدية مع التركيز على ضرورة اعطاء الاولوية للمرأة الماكثة في البيت لاسيما المتواجدة بمناطق الظل من كل برامج الدعم بالتنسيق مع كل القطاعات ذات الصلة.