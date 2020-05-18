منتدى رؤساء المؤسسات يطلق مسابقة رقمية خاصة بأحسن المشاريع المبتكرة لمكافحة فيروس كورونا

و خلال ندوة صحفية خصصت لهذا الحدث، أكد رئيس اللجنة الرقمية على مستوى المنتدى جواد سليم علال أن هذه الأرضية ستسمح باطلاق تحديات رقيمة و توحيد الكفاءات حول مشاريع ملموسة اضافة الى مرافقة و تكوين المواهب التي تتمتع بروح المقاولاتية بهدف التصول الى انشاء مؤسسات صغيرة تستجيب لحاجيات محددة.

و يعطي هذا الحدث الذي ينظم عن طريق الانترنيت من 18 مايو الى 18 يونيو موعدا للمطورين و للمؤسسات المبتكرة و للفاعلين في مجال التكنولوجيا و المبدعين و لكل أولئك الذين يريدون توحيد جهودهم من أجل ايجاد حلول تقنية و تكنولوجية لمكافحة وباء كوفيد_19.

و من شأن هذا المشروع أن يكون بمثابة احترام للتباعد الاجتماعي و كذا حول اجراءات القيود الصحية من خلال التركيز على المنصات الرقيمة كمكان و منشأة أساسية لتنظيم هذا الحدث حسب نفس المسؤول.

من جهة أخرى، صرح السيد علال أن هذه المسابقة تنظم حول خمسة مواضيع و هي الرقمنة في خدمة الصحة و تسيير مرحلة ما بعد كوفيد_19 و الرقمة ، دعامة اساسية للحوكمة الرشيدة ومعطيات الحكامة و الرقمنة و المجتمع في مرحلة ما بعد كوفيد-19 و الرقمنة من أجل اقتصاد أزمة و الرقمنة و التكنولوجيا المالية .

وتسمح الدعوة الى الترشح بالاسراع في تكييف الحلول التكنولوجية الموجودة مع الاشكاليات الناتجة عن الوباء حسب السيد علال.

و من جهته، أوضح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الهدف المحدد هو التوصل الى 1000 تسجيل حول 200 فكرة منظمة من خلال مجموعات ثم انتقاء 50 مشروعا قابل للتحقيق علما أن الخمس الأوئل الذين تنتقيهم لجنة تحكيم تضم 28 عضوا سيتسلم كل واحد منهم مبلغ 500.000 دج كمكافأة .

وتستند معايير اختيار المشروع إلى أهمية هذه الفكرة وملاءمتها مع السياق الحالي، من أجل معالجة المسائل المتعلقة بفترة ما بعد كوفيد-19، والابتكار، والجدوى ، وسرعة العمل، والفعالية والاستدامة، فضلا عن تأثيرها على المجتمع، والمواطنين، والإدارات العمومية، والمستشفيات، والجمعيات، وما إلى ذلك.

في هذا الصدد اعتبرت نصيرة حداد، نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال الندوة، أن "أزمة فيروس كورونا، هي فرصة للإبداع تسمح للمواهب الشابة بالتعبير عن نفسها، لذلك يجب علينا اغتنامها من خلال هذا النوع من المنافسات".

من جانبه، أشار شمس الدين بزيتوني، رئيس لجنة الشركات الناشئة في منتدى رؤساء المؤسسات، إلى أنه بفضل الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، تم تسجيل موجة من الالتزام والإبداع، وبالتالي، فإن هذه المسابقة ستسمح بإيجاد المواهب والاستعانة بمهاراتهم لخدمة المجتمع.

من جانبها، رحبت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالمنتدى، مريم بسكر، بإطلاق هذا الحدث، مؤكدة على أنه يصب في "صالح النساء المبتكرات اللائي بإمكانهن أيضًا المشاركة من منازلهن دون صعوبات، والمساهمة بمهارتهن لإيجاد حلول لمشاكل ما بعد كوفيد-19".