الصناعات النسيجية: مجمع "تايال" يتحصل على شهادات جودة جديدة لولوج الاسواق دولية مهمة

الجزائر - تحصلت الجزائرية للصناعات النسيجية "تايال" على شهادات جودة جديدة تسمح لها بولوج الاسواق دولية مهمة، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الصناعة و المناجم.

وأوضحت الوزارة ان "الجزائرية للصناعات النسيجية تايال، تحصلت على اعتماد شهادة المواصفات الدولية للجودة "OEKO-TEX STANDARD 100" للغزل".

وحسب ذات المصدر فان المعيار السالف الذكر يعد شهادة بيئية للغزل والنسيج و يتعلق باختبار المواد الضارة بالبيئة و الصحة، بما في ذلك المواد المحظورة والخاضعة للرقابة القانونية والمواد الكيميائية.

كما تحصل المجمع على شهادة "مبادرة القطن الافضل" (BCI) ، وهي مقاربة شاملة للانتاج المستدام للقطن يغطي الركائز الثلاث للاستدامة و هي البيئية و الاجتماعية والاقتصادية.

في هذا الاطار، اكدت وزارة الصناعة و المناجم ان "هذه الشهادات، بالاضافة الى عدة شهادات اخرى تحصل عليها المجمع سابقا، تمكنه من دخول أسواق دولية مهمة.

ودخل المركب المدمج لمهن النسيج "تايال" ، الكائن بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب (غيليزان) ، الإنتاج منذ سنتين.

وقد شرع في تجسيد هذا المركب سنة 2016، و ذلك في إطار شراكة بين الشركة التركية "انترتاي" (فرع من مجمع "تايبا") والمؤسسات الجزائرية العمومية "سي أند أش" و"تيكسالغ" والشركة الوطنية للتبغ والكبريت لتتوج بإنشاء شركة مختلطة " تايال".

و يتم تجسيد المشروع باستثمار يفوق 171 مليار دج (714 مليون دولار) عبر مرحلتين، تتضمن الأولى إنجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل (تم الانتهاء من 7 وحدات دخلت فعليا مرحلة الإنتاج).

كما يضم المركب مدرسة للتكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع ل400 متربص شرعت في التكوين إلى جانب قطب عقاري إقامي للمستخدمين (567 مسكن) والذي يجري تجسيده حاليا.

وتشمل المرحلة الثانية الجاري تجسيدها، 10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة و الألياف الصناعية والقماش غير المطروز والأغطية المنزلية والأقمشة التقنية الموجهة لبعض المهن الخاصة وغيرها.

وسيساهم المركب بتوفير زهاء 25 ألف منصب شغل منها 10 ألاف في المرحلة الأولى و 15 ألف منصب أخر خلال المرحلة الثانية.

وتفوق الطاقة الإنتاجية لهذا المركب 30 مليون متر من الخيط سنويا بالنسبة للنسيج و 12 ألف طن بالنسبة للغزل و 30 مليون قطعة موجهة لإنتاج السراويل والأقمصة.

وستسمح الكميات المنتجة بالمركب من مختلف أنواع النسيج برفع إمكانيات قطاع النسيج والقطن في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالأقمشة والتفصيل والملابس وتغطية احتياجات السوق الوطنية وولوج الأسواق الدولية.

و حسب تصريحات سابقة لمسؤولي المركب فقد قام بتصدير خيوط النسيج وخيوط القطن نحو تركيا وإيطاليا والبرتغال والأقمصة نحو بلجيكا وبولونيا.

و في اطار الجهد الوطني لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 ،قام المركب بإنتاج أزيد من 2500 كمامة واقية والتبرع بها لهيئات ومؤسسات بغليزان على غرار الحماية المدنية و مركز الردم التقني.