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التدفئة المنزلية: وزارة التجارة تلزم المتدخلين بإرفاق أجهزتهم بكاشف أحادي أكسيد الكربون

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
التدفئة المنزلية: وزارة التجارة تلزم المتدخلين بإرفاق أجهزتهم بكاشف أحادي أكسيد الكربون

الجزائر - ألزمت وزارة التجارة في تعليمة لها كل المتدخلين في مجال صناعة و استيراد و توزيع (الجملة والتجزئة) اجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي بإرفاقها، عند كل عملية بيع، بأجهزة كاشف احادي اكسيد الكربون مع ادراج قيمته في القيمة الاجمالية للجهاز.

وجاء في نص التعليمة الموجهة للمدراء الولائيين للتجارة أن "هذا الالزام يأتي على اثر التوصيات المنبثقة عن اشغال الفوج الوزاري المشترك المكلف بمراقبة الواردات و مكافحة التقليد طبقا لتعليمات السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد".

ويهدف هذا القرار الى تقليص العدد المعتبر للوفيات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي و الناجمة عن استنشاق احادي اكسيد الكربون المنبعث من هذه الاجهزة و بالتالي ضمان سلامة المواطن، حسب نفس المصدر.

وحسب البيان، سيتم اخذ كل التدابير اللازمة قبل حلول الموسم الشتوي القادم للانطلاق في عملية ذات طابع اعلامي وتحسيسي من خلال التقرب من جميع المتدخلين لحثهم على وجوب توفير هذه الاجهزة الكاشفة عن احادي اكسيد الكربون التي سترافق كل عملية بيع لاجهزة التدفئة عند تسليمها للمستهلكين.

وحسب ذات المصدر فإنه "ينبغي اتخاذ كل هذه الاجراءات المتعلقة بتوفير الجهاز الكاشف قبل الفاتح نوفمبر 2020.

وتؤكد الوزارة انها تولي اهمية قصوى للتطبيق الصارم لمحتوى التعليمة ، مع ضرورة موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بمتابعة هذه العلمية وكذا العراقيل التي قد تواجهها مصالح التجارة.

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التدفئة المنزلية: وزارة التجارة تلزم المتدخلين بإرفاق أجهزتهم بكاشف أحادي أكسيد الكربون
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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