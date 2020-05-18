جريدان يعرض مختلف التدابير المتخذة لمرافقة المؤسسات الناشئة عبر المنصة الالكترونية "سهرتك"

الجزائر- يعرض وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان يوم الأحد عبر المنصة الإلكترونية "سهرتك" ورقة عمل الوزارة وكذا التدابير المتخذة من طرف الدولة من أجل مرافقة المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر فإن السيد جريدان سيقدم من خلال هذه المنصة أجوبة عن بعض التساؤلات والانشغالات المطروحة من طرف الشباب والخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج من خلال التفاعل البناء والهادف الى انشاء اقتصاد قوي تقوده المعرفة.

و تهدف هذه المبادرة -يبرز ذات المصدر- الى خلق مجال لتبادل المعارف والخبرات من خلال برنامج ثري ينشطه خبراء محليون ودوليون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة وخاصة الخبرات الجزائرية المقيمة بالخارج، بهدف وضع تحت تصرف المواهب الشابة الجزائرية المعارف الأساسية لخوض التجربة المقاولاتية.

للتذكير فان هذه المنصة الالكترونية "سهرتك" تم تنظيمها من طرف "تحدي المؤسسات الناشئة" هي مبادرة تحظى برعاية الوزارة الأولى وتحت إشراف وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. وتشمل المنصة ملتقيات فكرية وعلمية للتبادل على صفحة الفاسبوك للتطرق الى شتى المجالات المتعلقة بريادة الأعمال المبتكرة.

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