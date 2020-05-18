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تجارة: اجتماع لبحث نشاط و دفتر شروط المستوردين البائعين على الحالة

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 09:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات

الجزائر- ترأس وزير التجارة كمال رزيق بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي اليوم الاحد اشغال لجنة التفكير الخاصة بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الاقتصاديين البائعين على الحالة و دفتر الشروط المنظم لنشاطهم ، حسبما افاد به بيان للوزارة.

ويهدف اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تحديد مهام هذه اللجنة التي تضطلع بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الاقتصاديين المستوردين البائعين على الحالة ، وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط .

و نوه الوزيران بالدور البالغ الأهمية لهذه اللجنة التي من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الاستيراد حسب التخصص والقضاء على الفوضى والعشوائية التي طغت على هذه المهنة في السنوات الماضية من تهرب ضريبي وتضخيم للفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية مما أضر بالاقتصاد الوطني .

كما أكد الوزيران أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة لعمليات تأطير التجارة الخارجية والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية كانت تمارس في السابق.

وستسمر اللجنة في اجتماعاتها في لقاءات مفتوحة الى غاية التجسيد الفعلي لكافة المهام التي انشئت من أجلها, يضيف بيان الوزارة .

كلـمات مفتـاحيــة :
تجارة: اجتماع لبحث نشاط و دفتر شروط المستوردين البائعين على الحالة
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 09:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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