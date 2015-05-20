الجزائر تحصد أربع جوائز في المسابقة الدولية ال18 لزيوت العالم

تيزي وزو - حصدت الجزائر أربع جوائز من بينها ميداليتين ذهبية و برونزية في المسابقة الدولية ال18 لزيوت العالم المنظمة في باريس (فرنسا) من طرف وكالة تثمين المنتجات الفلاحية (APVA).

و حسب ما أعلن في النتائج أمس الخميس على الموقع الرسمي للوكالة فإن زيت الزيتون الجزائري ممثلا في علامة "أزمور" للسيد عومر واقد من ولاية البويرة حصل على الميدالية الذهبية في صنف "ناضج-مركز".

و كان السيد عومر قد حصل على الميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية للزيوت البكر سنة 2018 و الميدالية الفضية سنة 2019 في نفس المسابقة في حين عادت الميدالية الفضية لشركة ارباأوليف (SARL Arbaolive) من ولاية البليدة في صنف "ناضج خفيف".

أما الجائزتين المتبقيتين فقد افتكتها كل من مؤسسة كيارد (بومرداس) بمنتوجها "بغلية" و معصرة أمازيت ايفيغا (تيزي وزو) بمنتوجها أشفالي آث غوفري في صنف "ناضج خفيف" شهادة (Gourmet).

عرفت المسابقة هذه السنة مشاركة ما يقارب 25 معصرة ممثلة للعديد من الدول خاصة اسبانيا و ايطاليا التي تحصلت على أكبر عدد من الجوائز.

و تأسفت وكالة (APVA) ل "نقص عدد المشاركين من المغرب و الذي عوضته لحسن الحظ المنتوجات الجزائرية التي حازت على جوائز هامة".