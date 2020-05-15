الجزائر - اصبحت الجزائر من اوائل الدول الإفريقية التي تعتمد التمويل التشاركي حسبما افاد به يوم الخميس بيان للوزارة المنتدبة المكلف بالمؤسسات الناشئة.

و تم اعتماد هيكل مستشار في التمويل التشاركي في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، حسب نفس المصدر.

و بالمناسبة، نظم الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، لقاء بتقنية التحاضر عن بعد، حضره كل من رئيس لجنة مراقبة و تنظيم متعاملي البورصة، عبد الحكيم براح، و المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، و العديد من الاساتذة الجامعيين من الجالية الجزائرية بالخارج، على غرار البروفيسور مزيان لصفر.

كما شارك في هذا اللقاء حوالي خمسين من المؤسسات الناشئة في إطار اللقاءات الاسبوعية بين الوزارة و المؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على ورقة طريق مع رئيس لجنة مراقبة و تنظيم متعاملي البورصة للتعاون و وضع إطار قانوني ينظم نشاط و شروط الولوج الى نشاط مستشار في التمويل التشاركي و كذا ميكانزمات عمله، حسب البيان.