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الجزائر من اوائل الدول الإفريقية التي تعتمد التمويل التشاركي

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 08:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الجزائر من اوائل الدول الإفريقية التي تعتمد التمويل التشاركي

الجزائر - اصبحت الجزائر من اوائل الدول الإفريقية التي تعتمد التمويل التشاركي حسبما افاد به يوم الخميس بيان للوزارة المنتدبة المكلف بالمؤسسات الناشئة.

و تم اعتماد هيكل مستشار في التمويل التشاركي في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، حسب نفس المصدر.

و بالمناسبة، نظم الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، لقاء بتقنية التحاضر عن بعد، حضره كل من رئيس لجنة مراقبة و تنظيم متعاملي البورصة، عبد الحكيم براح، و المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، و العديد من الاساتذة الجامعيين من الجالية الجزائرية بالخارج، على غرار البروفيسور مزيان لصفر.

كما شارك في هذا اللقاء حوالي خمسين من المؤسسات الناشئة في إطار اللقاءات الاسبوعية بين الوزارة و المؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على ورقة طريق مع رئيس لجنة مراقبة و تنظيم متعاملي البورصة للتعاون و وضع إطار قانوني ينظم نشاط و شروط الولوج الى نشاط مستشار في التمويل التشاركي و كذا ميكانزمات عمله، حسب البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 09:02
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الجزائر من اوائل الدول الإفريقية التي تعتمد التمويل التشاركي
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 08:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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