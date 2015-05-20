Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 226 مرات
60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار

البليدة - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, يوم الخميس بالبليدة أن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن شرعت تدريجيا في ضخ مخزون هام من اللحوم البيضاء المقدرة ب60 ألف قنطار في الأسواق لكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة وكذا المتضررة من الحجر الصحي على مستوى الولاية, أن "المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن شرعت في إطار التدابير التي قامت بها الدولة لضبط هذه الشعبة الفلاحية ووضع حد للمضاربة في إخراج مخزونها من اللحوم البيضاء والذي قدر ب60 ألف قنطار وضخه في الأسواق".

وأضاف السيد عماري أن الدولة دائما حاضرة بمخزونها وتدخلاتها وتدابيرها لكسر جميع محاولات الاحتكار من اجل تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين مؤكدا توفر الكميات الكافية من اللحوم البيضاء.

وإلى جانب حرصها على ضمان توفير مختلف المواد الغذائية والفلاحية التي يحتاجها المواطن بأسعار معقولة, أكد ذات المسؤول أن الدولة حرصت أيضا خلال الفترة الماضية التي شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم البيضاء على الحفاظ على مداخيل الفلاحين الذين سيتفيدون من مرافقة الدولة في ما تعلق في قضية الاعلاف والحماية البيطرية.

من جهة أخرى, أكد الوزير أن زيارته للولاية للاشراف على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة وكذا المتضررين من الحجر الصحي تأتي في إطار التضامن مع سكان الولاية وكذا دعم ومساندة مصالح الولاية التي قامت ولا تزال تبذل جهودا جبارة للخروج من هذه الأزمة رفقة أفراد المجتمع المدني الذي أثنى على دورهم الفعال في تأطير مختلف العمليات التضامنية.

وأضاف أن هذه القافلة التضامنية الموجهة لفائدة 6000 عائلة ستتبع بأخرى مستقبلا والتي ستضاف لسلسلة العمليات التضامنية التي استفادت منها الولاية منذ بداية هذه الازمة الصحية, مشيرا إلى أن الدولة سخرت جميع المخازن من الحبوب و بودرة الحليب و منتجات فلاحية لضمان تموين سكان الولاية و هذا منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 14:50
كلـمات مفتـاحيــة :
60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 226 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.15

التصدي لكورونا و تحضيرات موسم الاصطياف: وزير الداخلية يقف على مدى جاهزية أعوان الحماية…

20.05.15

اليونان تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا

20.05.15

رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد السلام بوشارب

20.05.15

باتنة: محمد بن مدور ذاكرة شرفات غوفي ومرشدها الشهير في ذمة الله

20.05.15

خنشلة: هلاك شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في حادثي مرور منفصلين

20.05.15

إتحاد وهران: عميد الأندية الوهرانية في رحلة البحث عن المجد الضائع

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة…