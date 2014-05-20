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تموين الأسواق الوطنية ب 18 مليون قنطار من المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

البليدة - كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, يوم الخميس بالبليدة عن تموين الأسواق الوطنية ب18 مليون قنطار من مختلف المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان بهدف توفيرها للمواطن بأسعار معقولة ووضع حد للمضاربة.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على انطلاق قافلة تضامنية لسكان الولاية من العائلات المعوزة وكذا المتضررة من الحجر الصحي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد, أن "الحكومة اتخذت كافة التدابير من أجل ضمان تموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية من خضر و فواكه طيلة شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب عليها."

وأوضح ذات المسؤول أن دائرته الوزارية تسجل منذ بداية شهر رمضان الذي تزامن هذه السنة مع الازمة الصحية التي تعيشها البلاد, "أريحية في توفير مختلف المنتجات الفلاحية بنوعية جيدة وأسعار معقولة".

من جهة أخرى, أكد السيد عماري أن "الدولة اتخذت كافة التدابير لتعزيز الامن الغذائي و هذا من خلال تعزيز قدراتها الانتاجية و الطبيعية و مرافقة الفلاحين و المستثمرين", مشيرا إلى أن "الجزائر تتوفر على مخزون استراتيجي من الحبوب و هذا بفضل توفرها على طاقات تخزين هائلة تمكن من تموين المطاحن بالكميات الكافية".

للإشارة, فقد أشرف الوزير على انطلاق قافلة تضامنية محملة بمختلف المنتجات الفلاحية من لحوم بيضاء و حمراء و منتوج البطاطا و تمور و كذا منتجات غذائية أخرى تبرع بها محسنون و فلاحون من مختلف ولايات الوطن و التي ستوجه لفائدة 6000 عائلة من سكان الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تموين الأسواق الوطنية ب 18 مليون قنطار من المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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