الفواتير غير المدفوعة: لا قطع للكهرباء خلال فترة الحجر الصحي

الجزائر- أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن شركة سونلغاز لن تقوم بقطع الكهرباء لزبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم، خلال فترة الحجر الصحي.

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية، على هامش تدخل له في المجلس الشعبي الوطني،

أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسديد فواتيرهم عن بعد، لن يتم قطع الكهرباء عنهم طيلة فترة الحجر الصحي، في إطار الإجراءات التضامنية التي اتخذتها سونلغاز.

وأشار السيد عرقاب، إلى أن "سونلغاز قد اتخذت إجراءات في هذا الصدد، لان صحة المواطن من الأولويات"، منوها بمبادرة سونلغاز باتجاه زبائنها خلال فترة الأزمة الصحية.

وتطرق الوزير في هذا السياق، إلى ربط مختلف بلديات البلاد بشبكات الكهرباء و الغاز، سيما على مستوى مناطق الظل.

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في هذا الإطار، - يضيف السيد عرقاب - أطلقت وزارة الطاقة مشروعا كبيرا، من اجل تغطية كامل مناطق البلاد بشبكة الكهرباء والغاز، بهدف تجسيد مبدأ النجاعة الطاقوية، و من اجل استعمال واسع للطاقات المتجددة.

كما أكد السيد عرقاب، أن "مناطق الظل التي تم إحصاؤها، سيتم ربطها جميعا بشبكتي الكهرباء و الغاز، اعتمادا على التقنيات الحديثة و الطاقات المتجددة".

و في رده على سؤال حول التوظيف على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، أوضح الوزير أن سوناطراك تبقى مصممة على إعطاء الفرصة للشباب الجزائري في مجال التشغيل، وذلك "في حدود عدد المناصب الضرورية لكل منطقة ولكل مشروع"، مؤكدا أن "سوناطراك تقوم سنويا بعمليات توظيف في ظل احترام قوانين الجمهورية في هذا المجال".