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إجراءات استعجالية لكسر المضاربة في أسعار اللحوم البيضاء

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 170 مرات
إجراءات استعجالية لكسر المضاربة في أسعار اللحوم البيضاء

مستغانم - أكد وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الخميس بمستغانم اتخاذ إجراءات استعجالية لكسر المضاربة في الأسعار التي تشهدها سوق اللحوم البيضاء.

وقال السيد رزيق خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن "الوزارة الوصية, وزيادة على تسويق الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن "أوناب" لمخزونه من اللحوم البيضاء, ستمنح أصحاب المذابح ومربي الدواجن رخص استثنائية للبيع مباشرة للزبون مع ضرورة احترام الشهادة البيطرية والسلامة الصحية للمنتوج".

ولدى تفقده للسوق المغطاة للحضر والفواكه بوسط مدينة مستغانم, دعا الوزير أعوان التجارة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بكل الزيادات "غير المبررة" و"الأسعار المبالغ فيها" بهذا المرفق التجاري.

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ومن جهة ثانية, أكد كمال رزيق أن الوضعية التي يعيشها سوق الحليب المعبأ في أكياس تعود "للمضاربة والسلوكات غير الرشيدة لبعض المستهلكين", مشيرا إلى أن 18 ولاية و394 بلدية تعاني من مشاكل في التوزيع بالرغم من رفع كمية الإنتاج اليومية إلى زهاء 7 ملايين كيس.

وأضاف وزير التجارة أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على إيجاد ميكانيزمات وآليات لضمان استقلالية كل ولاية فيما يتعلق بوفرة المواد الأساسية ولاسيما الحليب المدعم, مؤكدا أن 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية يغطيها حاليا القطاع العمومي وأن 92 ملبنة تنتظر الترخيص لبداية النشاط.

وأبرز السيد رزيق خلال تفقده لمساحة تجارية كبرى تابعة لأحد الخواص ببلدية حاسي مماش أن التعليمة الوطنية المتعلقة بإجبارية ارتداء الكمامة الواقية ابتداء من الأحد القادم تعد وطنية وهي تخص بالنسبة للمحلات التجارية صاحب المحل والعمال وبالنسبة للمساحات التجارية الكبرى المسيرين والعمال والمواطنين الذين يرتادونها.

وذكر الوزير أن توفير الكمامات الواقية يقع على عاتق صاحب المحل, فضلا عن الكمامات الواقية وممر التعقيم بالنسبة للمساحة التجارية الكبرى.

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 14:41
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إجراءات استعجالية لكسر المضاربة في أسعار اللحوم البيضاء
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 170 مرة   شارك

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