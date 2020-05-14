المشاريع السكنية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

وخلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني للنائب سمير زيبوش (حزب عهد 54) حول حقوق هذه الفئة في مجال السكن والعمران, اوضح الوزير أن "كل المشاريع الجديدة وكل التخطيطات العمرانية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في القوانين (الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)".

غير أنه اعترف بان قطاعه " امام شوط كبير يجب قطعه في هذا المجال على مستوى الاحياء والمنشآت القاعدية القديمة" متعهدا بتقديم "الجهود اللازمة لحل هذه المعضلة بصفة عامة".

وفي رده لسؤال للنائب فوزية طهراوي ( الجبهة الديمقراطية الحرة) حول القضاء على السكنات الهشة, لفت الوزير إلى أن السلطات العمومية أحصت عام 2007 ما يزيد عن 560 الف سكن هش على المستوى الوطني وهو ما دفع إلى أطلاق برنامج 380 الف سكن عمومي ايجاري إضافة إلى 170 الف أعانة مالية موجهة للترميم.

أما بخصوص السكنات القصديرية ببلدية الشطية (دائرة ولاد فارس بولاية الشلف) محل سؤال النائب, أكد السيد ناصري أنها لم تكن موجودة وقت اجراء الاحصاء وهو ما يفسر عدم تخصيص أي حصة سكنية لهذه البلدية, لكنه تعهد بإدراجها ضمن البرنامج السكني الجديد الذي يتم التحضير له حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبشأن انشغالات النائب الحاج الشيخ بربارة (الحركة الشعبية الجزائرية) المتعلقة بالبرنامج السكني بتيسمسيلت, أفاد بأن هذه الولاية استفادت من حصةة إجمالية تقدر ب4.265 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل", منها 800 وحدة ببلدية تيسمسيلت, منتهية وستسلم بعد الانتهاء من انجاز قنوات الصرف الصحي, و1.500 وحدة بنفس البلدية تعرف نسبة الاشغال بها 80 بالمائة وستسلم خلال الثلاثي الاخير من السنة الجارية إضافة إلى 400 وحدة بنفس البلدية بنسبة تقدم 76 بالمائة و 200 وحدة ببلدية ثنية الحد بنسبة 6 بالمائة.

أما الحصة المتبقية (1.365 وحدة) فإن الاجراءات جارية لإطلاق المناقصات الخاصة بها, حسب الوزير الذي اعتبر بان برنامج الولاية الحالي في هذه الصيغة كاف لتلبية جميع الطلبات المعبر عنها.