الجزائر جاهزة للتصدي لأي اجتياح محتمل للجراد

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري, أن الجزائر جاهزة للتصدي لأي تنقل محتمل لأسراب الجراد إلى البلاد لاسيما من خلال تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية الضرورية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال استقباله الثلاثاء للأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو), محمد الأمين ولد حموني, أكد السيد عماري على "جاهزية الجزائر لأي سيناريوهات محتملة" بشأن اجتياح محتمل للجراد.

و أضاف بأن دائرته الوزارية "سخرت كافة الإمكانيات البشرية و الوسائل المادية و التقنية ذات الصلة مع هذه الآفة معتمدة على خطة عمل استراتيجية معدة لهذا الغرض".

و تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تقييم ومناقشة مستجدات نشاط الجراد السائدة في منطقة افريقيا الوسطى ومنطقة القرن الإفريقي والتهديد الذي يمثله للمنطقة الغربية, حسب نفس المصدر.

كما تم استعراض التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجزائر مع منظمة الفاو من اجل التعامل مع هذه الآفة مع التخطيط لأي دعم يمكن أن تقدمه وذلك في إطار التضامن الإقليمي بين الدول الأعضاء في الهيئة, يضيف البيان.