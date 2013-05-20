Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قانون المالية التكميلي: تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 12:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
قانون المالية التكميلي: تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار

الجزائر - خفض مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند أوسعيد بلعيد.

و خلال ندوة صحفية بمقر الرئاسة، أكد السيد بلعيد في رده عن سؤال حول تداعيات تخفيض ميزانية التسيير ب50 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي أنه تم "اجراء مراجعة مدروسة بعمق بالأخذ في الحسبان كل الاعتبارات على المديين القصير والمتوسط".

وأضاف بأنه "لا يمكن اتخاذ قرار بدون دراسته من كل الجوانب و مضاعفاته في مختلف المجالات وكذا إيجابياته و سلبياته".

وفي هذا السياق، أكد بأن قرار خفض نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة هو قرار "مدروس وليس ارتجالي بالنظر للوضعية التي تمر بها البلاد".

و حول تمويل القرارات التي سيكون لها أثر مالي في إطار قانون المالية التكميلي 2020 أوضح السيد بلعيد أن هذا التمويل سيكون ممكنا من "خلال إعادة ترتيب النفقات".

وأكد بأنه" تم اتخاذ كل الاحتياطات من اجل ان تصرف و تطبق كل القرارات المعلن عنها".

و لفت إلى أن تخفيض نفقات التسيير اجراء يهدف أساسا إلى "اعادة ضبط النفقات بشكل يسمح بتلبية و تمويل كل العمليات المعلنة".

و كشف الناطق باسم الرئاسة في هذا السياق عن 'إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية".

و تضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، عدة قرارات مثل إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 الف دج  ورفع الاجر القاعدي ب2.000 دج إلى 20 الف دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية التكميلي: تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 12:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.13

الشراء عبر الانترنت من الخارج: الجمارك تعزز رقابتها لتفادي الغش التجاري

20.05.13

محند أوسعيد: رسالة رئيس الجمهورية بخصوص موضوع الذاكرة "في منتهى الوضوح"

20.05.13

صفقة سوناطراك بلبنان قضية "لبنانية-لبنانية"

20.05.13

محند أوسعيد : إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون ضد من يزرعون الفتنة عبر مواقع التواصل…

20.05.13

قانون المالية التكميلي: تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار

20.05.13

محند أوسعيد: أي اخلال بقواعد الحجر الصحي "سيلغي كل جهود الدولة للتغلب على الجائحة"

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي