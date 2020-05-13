اللحوم البيضاء: اتخاذ كل الاجراءات لضمان تموين مستقر للسوق و بأسعار معقولة

الجزائر - طلبت وزارة التجارة يوم الثلاثاء من المدرين الجهويين والولائيين للتجارة اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل ضمان تموين مستقر للسوق من اللحوم البيضاء والتحكم في الاسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حسبما افادت به تعليمة للوزارة.

وجاء في نص التعليمة، "بناء على التقارير الواردة الى الادارة المركزية والمتعلقة بالارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء ومن اجل التحكم في اسعارها مع ضمان تموين مستقر للسوق، اطلب منكم (المدرين الجهويين والولائيين للتجارة) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة هذه الوضعية".

وقد طلب الامين العام لوزارة التجارة من المصالح المحلية عبر الولايات "تحديد الاسباب التي ادت الى هذا الاختلال و تكثيف من عمليات الرقابة في هذا الشأن".

كما حثت الوزارة المدرين الجهويين و الولائيين للتجارة للعمل على الافراج عن المخزونات الموجودة على مستوى دواوين الضبط المختصة و السماح لمختلف المتدخلين في سلسلة انتاج و توزيع اللحوم البيضاء للقيام بالبيع المباشر للمستهلك.

ولإنجاح هذه العملية، طلب الامين العام للوزارة من المدرين الجهويين و الولائيين للتجارة التنسيق المكثف مع المصالح الفلاحية و ممثلي التجار.

للتذكير شرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن (أوناب) اليوم الثلاثاء في تسويق مخزون من اللحوم البيضاء قدره 57.000 قنطار بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد قصد العودة بالسعار الى مستوياتها الطبيعية حسبما اكده لواج الرئيس المدير العام للديوان، محمد بطراوي.

و اوضح السيد بطراوي أن هذه العملية جاءت ل"كسر أسعار الدواجن التي التهبت في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلوغرام" حيث تم تخصيص 51 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية عبر الوطن.