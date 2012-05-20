فيروس كورونا/تضامن: تبرعات عمال سوناطراك بلغت 53 مليار سنتيم

الجزائر - سمحت عملية التبرع بأجر يوم عمل لمستخدمي مجمع سوناطراك بالشراكة مع فدرالية عمال القطاع في إطار التضامن الوطني من اجل مكافحة تفشي فيروس كورونا بجمع حوالي 53 مليار سنتيم، حسبما جاء في بيان للمجمع اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البيان، ان هذه العملية التي بادرت بها الفدرالية الوطنية لعمال النفط و الغاز و الكيمياء قد "عرفت مشاركة كبيرة من مستخدمي المجمع" مضيفا أنها نجحت في جمع حوالي 53 مليار سنتيم.

وقد تم جمع هذا المبلغ -يضيف ذات البيان- بفضل المشاركة الطوعية لعمال سوناطراك و مختلف فروعها على غرار نفطال و المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى و الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء و المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والشركة الجزائرية لتثمين الآبار المنتجة للمحروقات و مؤسسة هاليبورتن لخدمات الآبار و شركة طاسيلي للطيران و الشركة الجزائرية للطاقة و نشرية مناقصات قطاع الطاقة و شركة تأمينات قطاع المحروقات و الشركة الجزائرية للهندسة و الانجاز

و شركة الصيانة الصناعية و شركة الصيانة الصناعية بسكيكدة و المؤسسة الوطنية للقنوات و شركة النقل بالقنوات بارزيو و شركة تعبئة و تسويق الغازات الصناعية و مركز المؤتمرات بوهران و المؤسسة الوطنية للتنقيب و شركة مي ألجيريا للتنقيب النفطي بورقلة و الشركة الجزائرية للخدمات الهندسية و الشركة الجزائرية لانجاز المشاريع الصناعية و شركة تسيير و استغلال النهائيات البحرية للمحروقات والمؤسسة الوطنية للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية –أسميدال- و شركة النقل البحري للمحروقات –ايبروك- و شركة طاسيلي للطيران.

وخلص المجمع الطاقوي في الاخير إلى التأكيد بان "سوناطراك الوفية أكثر من أي وقت مضى لمبدئها كمؤسسة مواطنة ستكون حاضرة دوما من اجل مرافقة جميع الأعمال الهادفة إلى تعزيز التضامن الوطني".