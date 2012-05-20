ارتفاع أسعار الدجاج: "أوناب" يشرع في تسويق 57 ألف قنطار بسعر 250 دج للكيلو 

الجزائر - شرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن (أوناب) اليوم الثلاثاء في تسويق مخزون من الدجاج قدره 57000 قنطار بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد قصد كسر أسعار الدجاج التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حسبما اكده لواج الرئيس المدير العام للديوان، محمد بطراوي.

و اوضح السيد بطراوي أن هذه العملية جاءت ل"كسر أسعار الدواجن التي التهبت في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلو" حيث تم تخصيص 51 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة و البليدة و وهران و عنابة و قسنطينة و تلمسان و مستغانم و غرداية و سيدي بلعباس وادرار و إليزي و غيرها.

و تتواجد نقاط البيع بالعاصمة بكل من بلدية الشراقة (القرية) و بلدية عين البنيان (مقر الديوان الوطني لضبط اللحوم و المنتوجات الفلاحية) و بلدية حسين داي (نقطتين للبيع الأولى على مستوى مدخل شارع طرابلس و الثانية بالقرب من المجمع العمومي للحليب جيبلي) و بلدية الرغاية أين يوجد ثلاثة نقاط ستبدأ في بيع الدواجن ابتداء من غد الأربعاء، حسب المسؤول.

و أوضح السيد بطراوي أنه، اضافة الى نقاط البيع الثابتة، تم تخصيص نقاط بيع متنقلة عن طريق شاحنات تتنقل للأحياء السكنية عبر التراب الوطني لبيع الدواجن للمواطنين دون ان يتحملوا مشقة التنقل إلى النقاط الثابتة، لاسيما في ظل الحجر الصحي الذي تعرفه عديد الولايات بسبب تفشي وباء كورونا.

و قال السيد بطراوي . "تحركت اليوم الثلاثاء أربعة شاحنات على مستوى العاصمة نحو أحياء بباب الواد و الحراش و محمد بلوزداد و المحمدية لبيع اللحوم البيضاء بسعر 250 دج للكيلو للمواطنين".

وذكر بأن انتاج الدواجن كان قد عرف، قبل بدء اجراءات الحجر الصحي، "فائضا معتبرا مما ادى إلى انخفاض الأسعار".

ودفع هذا الفائض الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن إلى تخزين 67000 قنطار من الدجاج تم إخراج كمية منها مع بداية رمضان و بقيت كمية 57000 قنطار التي شرع في اخراجها اليوم لمجابهة ارتفاع الأسعار، حسب ذات المسؤول.