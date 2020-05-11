نفط : دول من أوبك تقرر تخفيضات إضافية لدعم الاسعار

الجزائر - أعلنت الاثنين دول اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن تخفيضات طواعية إضافية للإنتاج عن تلك المقررة في اتفاق اوبك+ الموقع في 12 ابريل الماضي في اطار جهود دعم اسعار البترول الخام. ويتعلق الامر بكل من السعودية, اكبر منتج للبترول و كذا دولة الكويت التي تعد ايضا من اهم المنتجين اعضاء في أوبك.

وحسب ما نقلته مصادر اعلامية سعودية فان المملكة العربية السعودية دعت يوم الاثنين أعضاء أوبك و حلفائها إلى المشاركة في جهد جديد لخفض إنتاج النفط واحترام التخفيضات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في أبريل الماضي لدعم أسعار النفط. في هذا الاطار, اعلنت وزارة الطاقة السعودية عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا ابتداء من يونيو لدعم استقرار أسعار الخام.

وفي هذا السياق، دعت السعودية الأعضاء الآخرين في أوبك+ إلى المشاركة في هذا الجهد الجديد لخفض الإنتاج .

من جانبه, قال وزير البترول الكويتي خالد الفاضل اليوم ان بلاده ستخفض انتاجها ايضا بمقدار 80 الف برميل يوميا لدعم المبادرة السعودية.

وقال السيد فاضل في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الكويت تدعم جهود السعودية للإعادة التوازن للسوق".

ويأتي اعلان كل من السعودية و الكويت بعد ايام قليلة من دخول حيز التنفيذ اتفاق اوبك+ و حلفائها بخفض الإنتاج.

و أدى الاعلان عن تخفيضات جديدة الى تحسن سعر خام برنت الى04ر31 دولار في الظهيرة .

و ينتظر ان يعقد اعضاء اوبك و حلفائهم لقاء اخر يوم 10 يونيو المقبل بتقنية الفيديو لبحث اجراءات جديدة ان اقتضت الحاجة لذلك قصد احداث التوازن في سوق النفط العالمية.

و في نهاية الأسبوع الفارط, جدد وزير الطاقة و رئيس مؤتمر اوبك, محمد عرقاب ان سوق النفط ستسترجع توازنها في السداسي الثاني من 2020 مع رفع الحجر الصحي في العديد من الدول.

وكانت الجزائر التي ترأس مؤتمر أوبك من اولى الدول التي شددت على ضرورة الالتزام الكامل لتطبيق اتفاق خفض الانتاج من طرف جميع الدول ال 23 الموقعة على اعلان التعاون.

بالنسبة للأسعار, أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم أن سعر سلة خاماتها أوبك ضل عند 22 دولار في ظل تخفيف تدريجي لإجراءات الحجر و جهود اوبك و حلفائها لتحقيق استقرار السوق .

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني أن سعر سلة خامات أوبك قد استقر الجمعة عند 21ر 22 دولار للبرميل مقابل91ر 22 الخميس .