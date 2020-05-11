رزيق : الحكومة ستدعم المستثمرين الجادين الذين يقدمون منتوج تنافسي و بجودة عالمية

الجزائر - أكد وزير التجارة كمال رزيق الاثنين ان الحكومة ستدعم المستثمرين الجادين الذين يسعون إلى تقديم منتوج تنافسي شريطة الاعتماد على معايير الجودة العالمية في الإنتاج ,مشيرا الى ضرورة الرفع من نسب الإدماج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد, حسبما افاد به بيان الوزارة.

وذكر الوزير لدى استقباله رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, في لقاءين منفصلين لممثلي جمعية منتجي السيراميك والالمنيوم و كذا ممثلي جمعية منتجي المشروبات ,في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الوزيرين مع الشركاء والمهنيين في القطاع , بالاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة المتعلقة بإعداد بطاقية وطنية لكل منتوج ومتعامل اقتصادي والتي من شانها التعريف بالمنتوج الوطني محليا ودوليا.

وخلال اللقاء الذي جمعه بممثلي جمعية منتجي السيراميك والالمنيوم استمع السيد رزيق لعرض حال قدمه منتجو هذه الشعب حول واقع الإنتاج ومدى تغطية متطلبات السوق الداخلي فضلا عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لحماية المنتوج الوطني المتعلقة بالرسم الإضافي المؤقت.

كما اجتمع الوزير في لقاء ثاني مع رئيس جمعية منتجي المشروبات السيد علي حماني وثلاثة أعضاء منتسبين للجمعية، الذي ناقش معهم بعض العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في الميدان على غرار تكدس منتوجهم وتعذر تسويقه.

وفي هذا الصدد وعد السيد رزيق بالتكفل بانشغالات المنتجين تفاديا لأي اختلال قد يحدث على مستوى الأسواق داعيا إياهم الى ضمان التموين اللازم خلال الأيام المتبقية للشهر الفضيل، عيد الفطر وفصل الصيف أين يبلغ الطلب على اقتنائها ذروته. كما طلب الوزير في ختام اللقاء بالتقيد بإجراءات الوقاية خاصة ما تعلق بعملية التخزين ونقل المشروبات