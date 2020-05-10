المجاهد عمر بوداود في ذمة الله -

المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020: تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين المردود الجبائي للدولة -

كرة القدم/استئناف البطولة: كل شيء سيتضح بعد انتهاء الحجر الصحي -

إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات سي كا دي و آس كا دي -

تكوين مهني: تأجيل دورة فبراير الماضي الى سبتمبر وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر -

الشعب الصحراوي سيواصل النهج بنفس الإرادة إلى غاية استرجاع حقوقه كاملة -

تعليم عالي: تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020 -

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 84 آخرين خلال نهاية الأسبوع الفارط بالمناطق الحضرية -

سكنات عدل: استئناف اشغال التهيئة الخارجية في موقع خميس الخشنة ببومرداس -

تأجيل اجراء امتحاني البكالوريا والمتوسط الى شهر سبتمبر المقبل -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

كوفيد-19: رفع تدريجي للحجر الصحي في بعض الدول وسط خشية من موجة ثانية من انتشار الفيروس -

كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت -

فيروس كورونا : تسجيل 165 إصابة جديدة و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد -

الجزائر العاصمة: الانطلاق قريبا في ترميم العمارة المنهارة جزئيا بحسين داي -

كوفيد-19: تحديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتموين السوق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية -

منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية -