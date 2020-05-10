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تكوين مهني: تأجيل دورة فبراير الماضي الى سبتمبر وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
تكوين مهني: تأجيل دورة فبراير الماضي الى سبتمبر وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر

الجزائر- قرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم وافتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي المقبل ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء, أنه تقرر, بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين, "تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم وافتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020".

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أما بالنسبة للمتمهنين الموجودين في تربص فيمكنهم "الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما يستأنف العمل".

كما تقرر "برمجة المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020 خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية", حسب بيان مجلس الوزراء.

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 18:47
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تكوين مهني: تأجيل دورة فبراير الماضي الى سبتمبر وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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