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إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي" و "آس كا دي"

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات &quot;سي كا دي&quot; و &quot;آس كا دي&quot;

الجزائر- قرر مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي " و "آس كا دي" (SKD/CKD)  لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ومن ضمن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في محور الانعاش الاقتصادي, إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الاجنبي باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

كما تم اقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

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فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء اعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.

و في تعقيبه,  وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية, كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 18:12
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إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي" و "آس كا دي"
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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