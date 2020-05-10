الجزائر- قرر مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات "سي كا دي " و "آس كا دي" (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ومن ضمن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في محور الانعاش الاقتصادي, إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الاجنبي باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

كما تم اقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية. اقرأ أيضا: الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/أس كا دي" الخاصة بمصانع التركيب ...

فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء اعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.