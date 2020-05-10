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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسند رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 13:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسند رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة

الجزائر  - أسندت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، التي كانت سابقًا تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل، رسميا إلى وزارة المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة (العدد 27).

وحسب ما جاء في المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو 2020 "يـسـند إلى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسـسات الـناشئة و اقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".

و وفقاً للمادة 2 من المرسوم ، "تـسـتبدل عـبارة الوزير المكلف بـالعـمل والتشغيل بعبارة وزير المؤسسات الصـغيرة والمؤسـسات الناشئة واقتصاد المعرفــة في جميع أحكام المرسـوم التنفيذي الصادر في8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي المعدل و المتمم".

و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 9 مارس الفارط، بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالوزارة الجديدة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسند رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 13:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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