كورونا: المؤسسة الناشئة "خيمة" تضع أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات الخيرية

الجزائر - وضعت المؤسسة الناشئة "خيمة" أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات المبادرة بأعمال خيرية في إطار مواجهة وباء كورونا و تداعياته، حسبما افادت به يوم السبت المؤسسة في بيان لها.

واضاف البيان ان جمعية "سيلا" التي تجمع الجزائريين و الاشخاص ذوو الاصول الجزائرية في أوروبا اطلقت صندوق رقمي للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة وباء كورونا و تداعياته.

واشار نفس المصدر الى ان الرابط لتقديم اي هبة هو https://kheyma.com/produit/sila-network.

وسيتم تقسيم الاموال المجموعة في هذا الصندوق الرقمي بين برامج شراء التجهيزات و دعم العائلات المحتاجة.

يذكر أن مبادرة "خيمة" التي تحوز على الدعم التقني من المؤسسة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي هي مؤسسة ناشئة تسمع للجزائريين المقيمين بالخارج و قريبا للجزائريين المقيمين بالجزائر بالاستثمار في الاقتصاد الوطني.

وتقترح المؤسسة، المتواجدة على ضفتي المتوسط، خصوصا الاستثمار في المؤسسات الناشئة و مشاريع كبيرة و كذا تمويل مشاريع خيرية.

وانشأت أرضية "خيمة" بالنظر للعدد المتزايد للمؤسسات المؤسسات الناشئة في الجزائر ما يتطلب المزيد من التمويل و هو ما يمكن توفيره عن طريق التمويل التساهمي الذي يطلب من الجمهور المساهمة في التمويل في المراحل الاولى لإنشاء المؤسسات الناشئة.