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كورونا: المؤسسة الناشئة "خيمة" تضع أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات الخيرية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 08:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
كورونا: المؤسسة الناشئة &quot;خيمة&quot; تضع أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات الخيرية

الجزائر - وضعت المؤسسة الناشئة "خيمة" أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات المبادرة بأعمال خيرية في إطار مواجهة وباء كورونا و تداعياته، حسبما افادت به يوم السبت المؤسسة في بيان لها.

واضاف البيان ان جمعية "سيلا" التي تجمع الجزائريين و الاشخاص ذوو الاصول الجزائرية في أوروبا اطلقت صندوق رقمي للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة وباء كورونا و تداعياته.

واشار نفس المصدر الى ان الرابط لتقديم اي هبة هو https://kheyma.com/produit/sila-network.

وسيتم تقسيم الاموال المجموعة في هذا الصندوق الرقمي بين برامج شراء التجهيزات و دعم العائلات المحتاجة.

يذكر أن مبادرة "خيمة" التي تحوز على الدعم التقني من المؤسسة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي هي مؤسسة ناشئة تسمع للجزائريين المقيمين بالخارج و قريبا للجزائريين المقيمين بالجزائر بالاستثمار في الاقتصاد الوطني.

وتقترح المؤسسة، المتواجدة على ضفتي المتوسط،  خصوصا الاستثمار في المؤسسات الناشئة و مشاريع كبيرة و كذا تمويل مشاريع خيرية.

وانشأت أرضية "خيمة" بالنظر للعدد المتزايد للمؤسسات المؤسسات الناشئة في الجزائر ما يتطلب المزيد من التمويل و هو ما يمكن توفيره عن طريق التمويل التساهمي الذي يطلب من الجمهور المساهمة في التمويل في المراحل الاولى لإنشاء المؤسسات الناشئة.

 

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 09:43
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كورونا: المؤسسة الناشئة "خيمة" تضع أرضيتها الرقمية تحت خدمة الجمعيات الخيرية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 08:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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