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وهران: تصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
وهران: تصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا

وهران - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا, حسبما أستفيد يوم السبت من مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء أوشاوا بكندا أمس الجمعة, كما أوضح, لوأج, عزي رمزي, مشيرا إلى أن عملية التصدير هاته تعد الثالثة من نوعها برسم العام الجاري.

كما يرتقب مع نهاية شهر مايو الجاري تصدير 10 ألاف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ميناء مستغانم, كما أشير إليه.

للتذكير فقد قام المركب المذكور خلال العام الجاري بتصدير 3.050 طن من حديد البناء إلى بريطانيا و زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا.

يذكر أنه بلغ مركب "توسيالي" إنتاج إجمالي قدر بنحو 3 ملايين طن خلال 2019.

آخر تعديل على السبت, 09 أيار 2020 13:50
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وهران: تصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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