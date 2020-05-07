حليب الأكياس المدعم: نقاط البيع المباشر ساهمت في التحكم في التوزيع و القضاء على الندرة

و قال السيد سوالمية على هامش تدشين نقطة بيع جديدة بحي 5 جويلية بباب الزوار من طرف مركب حليب الجزائر، (كوليتال)، التابع لمجمع جبيلي، "ان السلطات العمومية قامت قبل شهر رمضان بتزويد الملبنات بكميات مضاعفة من غبرة الحليب لضمان الوفرة في انتاج الحليب المدعم و المحدد سعره ب25 دج" لكنه أشار الى وجود تجاوزات يومية يرتكبها بعض الموزعين و البائعين الذين يستغلون حليب الأكياس لمآرب أخرى.
في هذا الصدد قال السيد سوالمية "من خلال مراقبتنا المستمرة لمسار كيس الحليب المدعم على مستوى الملبنات و الأحياء لاحظنا ان بعض الموزعين و التجار يستغلون الحليب المدعم لتحويله الى لبن من أجل الربح السريع نظرا لارتفاع الطلب على هذا المشروب في شهر رمضان"وكشف ذات المسؤول تسجيل توقيفات يومية لنشاط موزعي الحليب بالعاصمة و إحالتهم الى العدالة.
واوضح ان بنود العقد الذي يربط الديوان الوطني للحليب من جعة و الملبنات من جهة ثانية يقتضي بتتبع مسار حليب الأكياس المدعم من خلال الخرجات الميدانية التي يقوم بها الديوان مع المصالح المحلية لوزارة التجارة الفلاحة.
من جانبه صرح المدير العام لمركب الجزائر (كوليتال) التابع لمجمع "جيبلي"، محمد ميراوي، انه بالنسبة لمراقبة توزيع الحليب على مستوي احياء العاصمة فان الوزارة الوصية قامت بتنصيب لجنة مختلطة تتكون من أعوان تابعين للديوان الوطني للحليب وأعوان تابعين لوزارة التجارة و آخرين للمصالح الفلاحية لولاية الجزائر و تتمثل مهام اللجنة في مراقبة مسار الحليب المدعم.
وأشار في هذا الصدد انه تم في اطار نشاط هذه اللجنة توقيف بعض موزعي الحليب متلبسين بتحويل هذه المادة الى وجهات أخرى لاستغلال الحليب المدعم في انتاج مشتقات الحليب اخرى ( الأجبان و الياوورت..)
و اعتبر السيد ميراوي أن نقاط بيع الحليب المدعم المستحدثة تهدف الى "توفير هذه المادة للمواطن بالسعر المقنن و تفادي الندرة" ، مشيدا بمجهودات السلطات العمومية خاصة الديوان الوطني للحليب و مديرية المصالح الفلاحية و مجمع جبيلي في ضمان المراقبة و المتابعة اليومية لعملية توزيع الحليب المدعم.
وأشار السيد ميراوي ان وحدة كوليتال الكائنة ببئر خادم (العاصمة) تنتج 600 ألف لتر يوميا من الحليب المدعم و لا يواجه المركب أية مشاكل في مجال التموين بالمادة الأولية (غبرة الحليب).
وأشار انه بالإضافة الى الحليب المدعم يقوم المجمع بتسويق مشتقات الحليب بأسعار معقولة .