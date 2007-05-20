عرقاب: سوق النفط سيسترجع توازنه خلال السداسي الثاني من 2020

الجزائر - جدد وزير الطاقة والرئيس الدوري لمؤتمر أوبك، محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، تأكيده بأن يسترجع سوق النفط توازنه خلال السداسي الثاني من العام الحالي سيما بعد شروع العديد من الدول في رفع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورنا المستجد (كوفيد-19).

وقال السيد عرقاب للصحافة على هامش اجتماع وزاري ثلاثي القطاعات لتحسين تدفق الأنترنيت ونوعية خدمات الهاتف: "تفاؤلنا كبير في عودة التوازن المرجو لسوق النفط خلال السداسي الثاني 2020 سيما أن بعض الدول من قارات مختلفة مثل آسيا وأوروبا وستليها أمريكا، شرعت في رفع الحجر الصحي تدريجيا، مما سيتبعه انتعاش في الطلب".

وأضاف في نفس السياق أنه بعد رفع الحجر الصحي المرتقب " ستسترجع بعض القطاعات نشاطها الطبيعي وسيكون لها تأثير ايجابي على الطلب".

وذكر الوزير أن "السوق العالمية شهدت تدفق كميات معتبرة من البترول خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس وأبريل" ، مضيفا قوله "تفشي الوباء أدى إلى احداث حالة من عدم التوازن في السوق و بالتالي اختلال كبير ما بين العرض و الطلب".

للتذكير فان مجموعة دول "أوبك+" اتفقت في 12 ابريل الماضي على تخفيض انتاجها ب 7ر9 مليون برميل يوميا خلال مايو و يونيو 2020.

ويتواصل هذا التخفيض من الفاتح يوليو الى نهاية ديسمبر 2020 لكن بوتيرة اقل اي ب 8 مليون برميل يوميا. كما ينص الاتفاق على أن تواصل البلدان المعنية ببيان التعاون لأوبك الموقع عليه في 2016، جهودها الرامية الى تحقيق استقرار السوق التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19 و هذا من خلال تقليص انتاجها ب 6 مليون برميل يوميا من الفاتح يناير 2021 الى نهاية أبريل 2022.

وسيتم بفضل هذا الاتفاق التاريخي تخفيض حوالي 20 بالمئة من انتاج الـ 10 دول اعضاء في أوبك غير المعفية من الحصص (أي الأوبك باستثناء ايران و فينزويلا و ليبيا) بالإضافة شركائهم ال 11 من اوبك+ أي روسيا و اذربيجان و بروناي و البحرين و غينيا الاستوائية و كازخستان و ماليزيا و عمان و السودان و جنوب السودان و المكسيك .

تجدر الإشارة الى ان حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الاولى تقدر بـ 240 الف برميل يوميا، تليها 193 الف برميل يوميا لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق اوبك+ الى 145 الف في اليوم، حسب المعطيات التي اوردها وزير الطاقة في وقت سابق ، كما كان قد طمأن بان مداخيل الجزائر لن تتأثر من هذه التخفيضات.