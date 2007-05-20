توزيع الاشهار العمومي: اعتماد "15 مقياسا موضوعيا" في انتظار صدور قانون الاشهار

الجزائر - كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار, العربي ونوغي, مساء الأربعاء , عن اعتماد "15 مقياسا موضوعيا" في توزيع الاشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الاشهار.

وقال السيد ونوغي لدى استضافته في برنامج "لقاء خاص" على قناة الحياة الجزائرية, أنه "كمرحلة انتقالية وفي انتظار صدور قانون الاشهار اعتمدنا 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الاشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية " منها "تحديد أرقام سحب ومبيعات" كل جريدة" وكذا " الالتزام بالمهنية الإعلامية" و"عدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة".

وذكر ذات المسؤول معايير أخرى ك" عدم (تعرض) الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني" مؤكدا أنه "من حق الدولة أن تحمي اشهارها العمومي باعتباره مالا عاما"، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الاشهار أن "تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب".

و أكد السيد ونوغي بهذه المناسبة أن دعم الدولة للصحافة له أوجه متعددة منها ما تعلق بدعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف الى جانب دعم غير مباشر ب 4000 مليار كعائدات الاشهار خلال الاربع سنوات الفارطة مبرزا أنه "لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية".

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من جهة أخرى انتقد السيد ونوغي طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار خلال عهد النظام السابق في السنوات الأخيرة حيث كانت - حسبه - "وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية ساهمت في اصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالاعلام" .

وذكر ذات المسؤول على سبيل المثال "وجود أسبوعيات تصدر 3 مرات في الأسبوع وامتلاك جريدتين أو أكثر بنفس الاسم وهناك جرائد كانت تستفيد من الاشهار ولا تسحب ولا تصل القراء" , كما هناك –يضيف- من " حولوا أموال الاشهار العمومي الى الخارج " مؤكدا أن هذا "الفساد والخروقات لابد أن توقف" و أن "مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية تجري تحقيقات" بشان هذه الخروقات.

وبعد ان أشار نفس المتحدث الى أن " 23 جريدة توقفت عن الصدور بسبب انعدام الاشهار وأزمة فيروس كورونا" تأسف "لعدم تحسين هذه الجرائد لظروف الصحفيين العاملين بها نظير الأموال الضخمة التي تحصلت عليها من الاشهار العمومي خلال الأربع سنوات الأخيرة " مذكرا في هذا السياق بأن "جريدة النهار تحصلت على 113 مليار سنتيم وجريدة وقت الجزائر 54 مليار سنتيم" .

وكشف السيد ونوغي في الأخير أن " تطهير المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار متواصل كالتزام لبناء صحافة وطنية قوية " موضحا أن الأفاق المستقبلية للمؤسسة "هو جعلها من ضمن أقوى 20 مؤسسة تجارية واقتصادية في الساحة الوطنية".