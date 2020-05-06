Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بقاء أنداركو في الجزائر بموجب عقد شراكة مع سوناطراك

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
بقاء أنداركو في الجزائر بموجب عقد شراكة مع سوناطراك

الجزائر - أعطى وزير الطاقة محمد عرقاب موافقته لشركة أكسيدانتدل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) "على بقاء شركة أنداركو ألجيريا كوربورايشن (أ سي سي) في عقد الشراكة مع سوناطراك" حول استغلال حوض بركين، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه نظرا للعناصر الجديدة الواردة بعد شراء أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن لأصول أنداركو، أعطى وزير الطاقة موافقته على بقاء شركة أنداركو ألجيريا كوربورايشن في إطار عقد الشراكة مع سوناطراك وشراكات أخرى".

وأشار ذات المصدر إلى أن عقد الشراكة ضم "البحث عن المحروقات واستغلالها في الحوض المتعاقد حوله الواقع في الكتلتين 404 و 208 في بركين ".     

وأضاف البيان أن شركة أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) التي كانت قد استحوذت على أنداركو ألجيريا كوربورايشن (أ سي سي) بعد شراء أنداركو بيتروليوم كوربورايشن أعلمت كذلك وزير الطاقة "بمقاربتها الاستراتيجية الجديدة" و"التزامها بمواصلة نشاطات "أ سي سي" في الجزائر".

وأكد ذات المصدر أن "هذا الالتزام يأتي عقب محادثات مثمرة مع شركة أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) لا سيما حول مسألة الديمومة والمصلحة المشتركة في مواصلة تطوير واستغلال مشروع بركين في إطار عقد ساري المفعول وكذا البحث عن فرص جديدة للشراكة في الجزائر".

آخر تعديل على الأربعاء, 06 أيار 2020 19:16
كلـمات مفتـاحيــة :
بقاء أنداركو في الجزائر بموجب عقد شراكة مع سوناطراك
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.06

بريد الجزائر: سحب أكثر من 740 مليار دج خلال شهري مارس و ابريل الماضيين

20.05.06

بقاء أنداركو في الجزائر بموجب عقد شراكة مع سوناطراك

20.05.06

إحصاء 84 إنجازا بناء بدون رخصة خلال شهر أبريل

20.05.06

انهيار جزئي لعمارة بحسين داي (العاصمة): إنقاذ طفلة صغيرة من تحت الأنقاض

20.05.06

الذكرى الـ75 لمجازر 8 ماي 1945 بقالمة : نساء بقرت بطونهن و أحرقت جثثهن

20.05.06

الاستراتيجية المتبناة للحد من انتشار وباء كورونا "جنبت البلاد سيناريوهات مأساوية"

الأكثــر قـراءة

20.05.04

فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.05

بن بوزيد: "توسيع منحة الخطر لفائدة عمال قطاع الصحة"

20.05.04

الجزائر توفر فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال العرب

20.05.04

اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد…

20.05.04

فلاحة: نحو استحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

20.05.04

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي