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الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تحضر ملف اقتراحات لتقديمها خلال لقاء الثلاثية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 17:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات

الجزائر - شرعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في اعداد ملف يتضمن اقتراحاتها التي ستقدمها خلال لقاء الثلاثية الذي دعا الى عقده رئيس الجمهورية مؤخرا، حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان الجمعية.

و تؤكد الجمعية بمناسبة عقد لقاء الثلاثية  -يضيف ذات البيان-على ضرورة تحرير المبادرات من القيود البيروقراطية و تفعيل دور البنوك في التنمية و تخفيض الضرائب و تخفيف الرسوم الجبائية و انشاء مناطق صناعية متخصصة في اعطاء الاولوية للورشات و المؤسسات الصغرى.

و قالت الجمعية أنها ستدعو خلال الثلاثية المرتقبة الى اعادة النظر في سن التقاعد و ضرورة اعتماد مكاتب الصرف للقضاء على سوق العملة الموازية و كذا اهمية انشاء بنك خاص بتمويل نشاطات التجارة و الحرف و ادماج ناشطي الاسواق الموازية في المنظومة الاقتصادية.

و اكدت الجمعية في بيانها على "اهمية عقد هذا اللقاء في هذه الفترة و الذي ينتظر منه رسم معالم المنظومة الاقتصادية و تحديد ارضية الانطلاقة من اجل جزائر جديدة".

كما ترى الجمعية -حسب ذات المصدر- في تصريحات رئيس الجمهورية حول دور المجتمع المدني و مراجعة منظومة الضرائب و ترشيد سياسة الدعم و تشجيع الانتاج الوطني "ارادة للتغيير و تشجيعا للمتعاملين في جميع النشاطات الاقتصادية على المساهمة في عصرنة الاقتصاد الوطني".

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الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تحضر ملف اقتراحات لتقديمها خلال لقاء الثلاثية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 17:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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