الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استثمرت 68 مليار دج منذ 2015

الجزائر - استثمرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ما يقارب 68 مليار دينار ما بين سنتي 2015 و2020 لتجديد وسائل النقل وتطوير نشاطها، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله.

وقال السيد بن جاب الله على امواج الإذاعة الوطنية :"نحن على وشك استكمال برنامجنا الاستثماري للفترة الممتدة من 2015 الى غاية 2020 و الذي كلفنا 68 مليار دينار، و سمح لنا بالحصول على وسائل نقل جديدة وفتح وجهات جديدة و اعادة تأهيل 80 بالمئة من العربات و 90 بالمئة من القاطرات المستغلة ".

وبحسب المدير العام، فان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استطاعت أن تحقق في إطار هذا البرنامج معظم أهدافها، ولا سيما تغطية اعباءها ونفقاتها من عائدات أنشطتها الخاصة.

من جهة اخرى، اوضح السيد بن جاب الله أنه سيتم إطلاق برنامج استثماري ثانٍ للفترة الممتدة من 2020 الى غاية 2025 و الذي سيتم تمويله بشكل أساسي مما تبقى من 127 مليار دينار التي خصصتها الدولة منذ 2011 لتطوير نشاط الشركة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج "بمجرد أن تكون الظروف مناسبة".

وتابع المدير العام بالقول "بدأنا العمل وفقا لتوقعات 2020-2025 و حصلنا على موافقة من حيث المبدأ من طرف الوزارة الوصية لاقتناء وسائل جديدة بداية من 2020 ، ولكن اليوم هذه المسألة ليست حديث الساعة باعتبار اننا نركز حاليا و بشكل أكبر على الوضع الصحي".

بالإضافة إلى شراء وسائل جديدة ، تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في برنامجها المسطر لفترة 2020-2025 ولوج النقل الجامعي بشكل اكبر واستكمال إعادة تأهيل حضيرتها القديمة ، واستئناف النقل عبر الخطوط التي هي في حالة توقف تام مثل خطوط سكيكدة وجيجل وفتح خطوط جديدة مع الاخذ بصفة أدق احتياجات المسافرين .

و لدى تطرقه لتأثير جائحة كوفيد -19 على نشاط الشركة، اعتبر المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن الوضع "مقلق" بسبب توقف النشاط الذي أدى إلى نقص الإيرادات و اعباء اضافية لصيانة المعدات و نقل المستخدمين و عمليات الوقاية كالتطهير او الأقنعة بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن سرقة الكابلات والمعدات الكهربائية.

واكد السيد بن جاب الله إنه لمواجهة هذا الوضع ،هناك تخطيط لتقديم مساعدة مالية من الدولة لصالح الشركة الوطنية .

و اضاف قائلا :"نواصل تسديد ديوننا المتعلقة بمخطط الاستثمار 2015-2020 و لا توجد مشكلة على هذا المستوى ، لكن بالمقابل، يمكن ان نواجه مشكلة في الوضعية المالية بداية من الشهر المقبل ، بسبب نقص الايرادات الاتية مباشرة من نشاط نقل المسافرين و قد طرحنا المشكلة على الوزارة الوصية و هي مهتمة بها".

يذكر ان الخسائر التي سجلتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد بلغت منذ تعليق أنشطتها بسبب جائحة كوفيد-19 ، حتى نهاية أبريل ، ما يقرب من (1) مليار دينار، بينما يبلغ رقم أعمالها السنوي حوالي 4 مليار دج.